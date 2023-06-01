人気コミック『北北西に曇と往け』TVアニメ化決定「きっとアイスランドへ連れて行ってくれます」
入江亜季の漫画『北北西に曇と往け』のテレビアニメ化が決まった。併せて、入江によるアニメ化記念イラストとコメントが到着した。
【写真】原作・入江亜季のメッセージ入り描き下ろしイラスト
『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。
17歳の主人公・御山慧には三つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。三つ、その職業は探偵。あるときは逃げ出した飼い犬を連れ戻し、またあるときはひと目ぼれの相手を探し出す。愛車ジムニーを駆りながら、胸のすくような探偵活劇が、いま始まる。
原作者の入江亜季は記念イラストと共に、「『北北西に曇と往け』がアニメになります。昔、絵が動くということは本当ならありえないことだと気付いたとき、アニメーションの奇跡に感動しました。動いて喋る慧やリリヤを見たいかた、お楽しみに！ この作品を知らないかたも、せっかくなのでお楽しみください。きっとアイスランドへ連れて行ってくれます」とのコメントを寄せた。
さらに、テレビアニメ公式HP＆公式Xもオープンした。
【写真】原作・入江亜季のメッセージ入り描き下ろしイラスト
『北北西に曇と往け』は、アイスランド島、北緯64度のランズ・エンドが舞台のジュヴナイル・ミステリー。
17歳の主人公・御山慧には三つの秘密があった。ひとつ、クルマと話ができる。ふたつ、女の子が苦手。三つ、その職業は探偵。あるときは逃げ出した飼い犬を連れ戻し、またあるときはひと目ぼれの相手を探し出す。愛車ジムニーを駆りながら、胸のすくような探偵活劇が、いま始まる。
さらに、テレビアニメ公式HP＆公式Xもオープンした。