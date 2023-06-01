BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」の「花海咲季」と「花海佑芽」が「初(はじめ)」衣装を纏った姿で登場。2026年4月28日より順次展開している。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季」

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽」

ゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園の入学試験首席で勝ち気で負けず嫌いな元アスリート「花海咲季」と、補欠入学で元気いっぱい、身体能力抜群の元アスリート「花海佑芽」の姉妹がプライズフィギュアで登場。本フィギュアでは「初(はじめ)」衣装姿で立体化されている。

これまで展開されてきた「藤田ことね」、「葛城リーリヤ」、「月村手毬」に続く「初(はじめ)」衣装姿でのフィギュア化となっている。

ニットベストにショートパンツで青春感のあるスタイルの花海咲季

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは右腕が別パーツとなっており、袖口内の凹凸に合わせて組み立てる必要がある。付属の台座パーツのピンに合わせて足裏を接続することでディスプレイできる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季」は、ニットベストにショートパンツスタイルで、腰のコルセットにスカートと すっきりした印象のコーディネートとなっている。

花海咲季らしい自信に満ち溢れた表情、動きのあるツーサイドアップのヘアスタイルも相まって、ビシッとポーズを決める勝ち気な雰囲気を演出している。

正面

背面

バストアップ

堂々としたポージングがカッコイイ

ニットのベストやシャツといった学生服を連想させる衣装

スカートや左右非対称のシャツの裾、ショートパンツの動きやすそうなデザイン

衣装の随所の質感の違いも作り込まれており、「ESPRESTO」シリーズの造形力の高さに驚かされる。

胸元のバッジやハート型のイヤリング、指ぬきグローブといった小物の再現はもちろんのこと、特に注目したいのがベストなどの質感表現だ。ニットの編み込み表現は立体感とともに毛糸の柔らかそうな雰囲気が表現されている。

スカートも波打つ裾の躍動感とボリュームも見ごたえのある造形となっている。

特徴的なツーサイドアップの髪型を再現

柔らかそうな毛先も繊細に造形

胸元のバッジも安全ピンまで色分け

ハートのイヤリングもゴールドの塗装が施されている

ベストの編み込みも立体感ある造形

グローブもステッチまで再現されている

スカートは存在感ある揺らめきが表現されている

ソックスの編み込み表現やローファー風の靴の光沢感も作り込まれている

靴も底の厚いデザインとなっている

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