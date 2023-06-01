2026年のゴールデンウィークがやってきた。長期の休暇、何をして過ごそうかと楽しくなる時期だ。プラモデルの作成や外出してのアクティビティ、新しいジャンルへの挑戦などなど。

弊誌ではそんな長期休暇にぴったりな企画や入門企画などを展開している。

本稿では100円ショップ「ダイソー」で購入できる商品を使ったジオラマ製作を紹介していく。「ジオラマは作るのが大変」、「何を揃えればいいのかわからない」など疑問に思うところがあるだろう。

昨今の100円ショップでは推し活やジオラマ、ミニチュア商品などが充実している。また、インテリア小物なども活用することで様々な情景を作ることができる。

今回は「庭園」をテーマに簡易的なジオラマを作成していく。

箱庭的なジオラマを作成

今回のジオラマは大きく分けて、背景と土台を作成していく。

まず、背景に使用するのは、ボックス収納などを自由に組み立てられる「組み立てパネル」、ジョイントとなる「組み立てパネル用連結ジョイント」、そして窓のブラインドシートとなる「窓ガラス目隠しシート（リーフB）」を使う。

作成は非常にシンプルで、「組み立てパネル」の幅に合わせて「窓ガラス目隠しシート」をカットして、フィルムを剥がしてから貼り付ける。貼り付ける際は端からシワにならないように丁寧に貼り付けよう。

「組み立てパネル」は2枚入りで連結ジョイントを使用することで立てて背景にすることができる。

「組み立てパネル」（税込220円）、「窓ガラス目隠しシート（リーフB）」（税込110円）

「組み立てパネル用連結ジョイント」（税込110円）

「組み立てパネル」の幅に合わせて窓ガラス目隠しシートをカット

貼り付けることで背景が完成

「窓ガラス目隠しシート（リーフB）」1つで「組み立てパネル」2枚分の貼り付けが可能

パーテーションのように背景を組み立てる

次に土台作り。

今回は芝生を作成していく。こちらは「発泡なんでも板 A4」と「フェイクモスシート」を組み合わせる。まず、フェイクモスシートを発泡板にあて、余分な部分をカットする。そして、発泡板にジオラマ向けのボンド「速乾ボンド（クラフト用）」で接着する。

「速乾ボンド（クラフト用）」は発泡スチロールなどにも使用でき、乾燥まで時間がかかるものの乾燥跡が目立たず、ジオラマに適している。

「発泡なんでも板 A4」（税込110円）と「フェイクモスシート」（税込220円）

「フェイクモスシート」をあててカッターなどで余分な部分をカット

「速乾ボンド（クラフト用）」（税込110円）

ボンドで接着すれば芝生の完成

ここから、さらに庭園らしく石畳を作っていこう。

素材はレンガにも見える「クラフトボード（A4）」を使用する。こちらを幅1cm、縦2cm大にカットしていき、レンガ風のチップを複数作成する。

接着する際は「フェイクモスシート」のチップを敷く箇所をミニばさみなどで少し芝を整え、「速乾ボンド（クラフト用）」でチップを敷き詰めていく。このままだと浮き上がってしまうので、ある程度敷き詰めたら上に重しを置くなどして圧力をかけて接着していく。これを何度か繰り返して、レンガ風の石畳を作る。

「クラフトボード（A4）」（税込110円）

幅1cmで線を引き、カッターでカット

切り取ったものをさらに2cmでカットしていく

レンガ風のチップが完成

石畳が完成

さらに土台横の発砲板が見えているので、こちらもクラフトボードで囲う。

クラフトボードを土台の長さに合わせてカット

囲うようにして接着する

次に植え込みを作成していく。上記の発泡板の余りとクラフトボードで植え込みを作ることができる。作成工程は好きなサイズに切った発砲板の周りをクラフトボードで囲う。

そして、インテリア造花の「グリーンバイン ナチュラル」の葉っぱを使用する。葉の茎部分をニッパーで切り、植え込みに差し込んでいくシンプルな手順で、簡単に作ることができる。

「グリーンバイン ナチュラル」（税込110円）

発泡板をカットし、クラフトボードで囲いを作る

植え込みの土台が完成

「グリーンバイン ナチュラル」の葉っぱを切り取り、植え込みに差し込む

植え込みが完成

もちろん、100円ショップでは可愛らしいインテリア小物があり、ジオラマ風景などを彩ることができる。

「グリーンポット」（税込110円）、「オーナメント リス」（税込110円）

完成したパーツを好きに配置すれば、庭園風ジオラマの完成だ。背景との段差が気になる時は余っている発泡板で高さを調整しよう。

庭園風ジオラマ

ここにコトブキヤの「創彩少女庭園」やBANDAI SPIRITSのプライズぬいぐるみ「ちびぐるみ」などを並べて楽しむことができる。

【創彩少女庭園】

「結城 まどか【桃桜高校・夏服】」をディスプレイ

土台の一部に切れ込みを入れることで、「結城 まどか【桃桜高校・夏服】」キットの支柱を埋め込むことが可能

うららかな日差しの下で散歩

スマホで撮影

【ちびぐるみ】

「学園アイドルマスター」よりちびぐるみの有村麻央をディスプレイ

箱庭感のあるディスプレイが楽しめる

以上、100円ショップ「ダイソー」商品を使ったジオラマを紹介してきた。

背景は組み立てパネルと窓のインテリア商品を組み合わせることで、緑豊かな背景を表現することができた。そして、土台は「フェイクモスシート」で簡単に芝生を表現でき、簡単な工作で作れるのも魅力となっている。少し手を加えることで、石畳などのアレンジもできる。

何より、インテリア小物が充実しており、そのまま並べて配置するだけで風景を作り出せる。

長期休暇に少しディスプレイに彩りを加える簡単ジオラマを楽しんでみてはいかがだろうか？

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