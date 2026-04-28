ＪＲ西日本は、りそなホールディングス（ＨＤ）傘下の関西みらい銀行と資本業務提携を結び、銀行サービスに参入する方針を固めた。

関西みらい銀株の２０％を取得し、預金やローンといった金融サービスを提供できるようにする。少子高齢化で沿線人口の減少が見込まれる中で顧客との新たな接点を増やし、自社経済圏への囲い込みを強化する狙いがあるとみられる。

ＪＲ西とりそなＨＤは２８日、「資本業務提携を検討していることは事実」などとするコメントを発表した。週内にも両社の首脳陣が記者会見する。

金融庁からの認可を得た上で、ＪＲ西が２０２６年度中に関西みらい銀株を取得し、持ち分法適用会社とする。提携の軸になるとみられるのが、金融機関による外部企業への銀行機能の提供「ＢａａＳ（バンキング・アズ・ア・サービス）」だ。

ＪＲ西は不動産やホテル、商業施設の運営といった非鉄道事業の強化を急いでいる。独自の「ＷＥＳＴＥＲ（ウェスター）ポイント」は昨年末時点で１２００万人の会員を抱え、決済など金融機能を組み合わせた切れ目のないサービスを視野に入れている模様だ。決済関連の新会社を設立することも検討する。

関西みらい銀は２５年３月末時点で近畿２府４県に２６４店舗を展開している。中国地方や北陸地方にも路線網を張るＪＲ西との提携で、近畿以外のエリアの顧客開拓を期待できる。

非鉄道事業の強化に向け、鉄道業界では金融サービスを用いた顧客の囲い込みが進む。すでにＪＲ東日本や京王電鉄がＢａａＳを活用し、阪急阪神ＨＤも２７年以降に参入する方針だ。