藤原大祐、新曲「満天ミライHOPE」配信リリース！「明日の一歩を踏み出すチカラになったら」

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藤原大祐が新曲「満天ミライHOPE」を4月29日に配信リリースした。

■『青くていいんだ。』新プロジェクト「この青の途中で」主題歌

「満天ミライHOPE」は、がむしゃらに夢を追いかけるみんなを応援し、自分を奮い立たせるための応援歌。アーティスト「藤原大祐」が感じている「今」を詰め込んだ、未来に繋げるための力強いロックナンバーに仕上がっている。

また、本楽曲は“みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」新プロジェクト 第1弾「この青の途中で」主題歌”としても抜擢されており、ストーリーを引き立てる重要な楽曲として起用されている。

本作のリリースにあわせて藤原大祐のあらたなアーティスト写真も公開。

これまでの俳優としてのイメージを象徴する正面・カラーのビジュアルとは対照的に、今回のアーティスト写真は、横顔でやや俯きがちなモノクロカットを採用。内省的で静かな佇まいのなかに音楽表現に向き合う藤原大祐のあらたな一面が映し出されている。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「満天ミライHOPE」

■【画像】「満天ミライHOPE」の配信ジャケット

■関連リンク

みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」OFFICIAL TikTok

みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」 Instagram Reels

https://www.instagram.com/mizuhofg_official

みずほFG TikTok公式アカウント「青くていいんだ。」 YouTube Shorts

藤原大祐 OFFICIAL SITE

https://taiyufujiwara.com/