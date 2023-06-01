日経225先物：29日0時＝930円安、5万9090円
29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比930円安の5万9090円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては827.46円安。出来高は1万1554枚となっている。
TOPIX先物期近は3740ポイントと前日比38ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59090 -930 11554
日経225mini 59080 -940 207993
TOPIX先物 3740 -38 12051
JPX日経400先物 34020 -460 284
グロース指数先物 751 -6 715
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3740ポイントと前日比38ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.19ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59090 -930 11554
日経225mini 59080 -940 207993
TOPIX先物 3740 -38 12051
JPX日経400先物 34020 -460 284
グロース指数先物 751 -6 715
東証REIT指数先物 売買不成立
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