　29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比930円安の5万9090円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては827.46円安。出来高は1万1554枚となっている。

　TOPIX先物期近は3740ポイントと前日比38ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.19ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59090　　　　　-930　　　 11554
日経225mini 　　　　　　 59080　　　　　-940　　　207993
TOPIX先物 　　　　　　　　3740　　　　　 -38　　　 12051
JPX日経400先物　　　　　 34020　　　　　-460　　　　 284
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　-6　　　　 715
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース