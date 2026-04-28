財務省は２８日、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会を開き、社会保障制度の給付と負担のあり方などを議論した。

７０歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う自己負担割合は原則１〜２割にとどまるが、現役世代との不公平感を是正するため原則３割負担とするよう求める意見が出た。

医療や介護などに充てる国の社会保障関係費は増え続け、２０２６年度は３９・１兆円と１０年前から約７兆円増える見通しとなっている。現役世代の保険料負担を抑制するため、政府・与党内で見直しを議論しているのが、高齢者の窓口負担だ。

現役世代は一律で３割を負担する一方、所得が低い７０〜７４歳は２割、７５歳以上は１割が原則だ。所得に応じて負担割合は増えるが、７５歳以上の３割負担者は約７％にとどまる。不公平だとの指摘が根強く、自民、日本維新の会両党による実務者協議でも見直し案を検討している。

財務省は「『給付は高齢者中心、負担は現役世代中心』という構造の象徴」と指摘した上で、速やかに７０歳以上を原則３割負担とするよう求め、実現に向けた工程表を作成すべきだと踏み込んだ。分科会の委員からは「７０〜７４歳の３割負担化に優先的に取り組み、７５歳以上も現行の負担割合の線引きをゼロベースで見直すべきだ」などと賛同する意見が出た。

７０歳以上の外来受診費を軽減する高額療養費制度の外来特例に関しても、廃止すべきだとの声が上がった。低所得者は月額８０００円が負担上限とされ、「通院し放題」になるとして批判されていた。

給付減や負担増は国民の痛みを伴うため、医療機関の経営情報の透明化も議論された。医療法人の経営情報データベースについて、財務省は記載対象外になっている旅費や交際費なども記載対象とするよう求めた。任意提出となっている職種別の給与情報も提出を義務化するよう提案し、委員からは「経営状況の『見える化』を進めるべきだ」との声が上がった。

分科会の増田寛也会長代理は会合後の記者会見で「データをきちんと示し、無駄を省く改革とセットで負担をお願いすることが必要だ」と述べた。