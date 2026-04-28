4月20日は青森で震度5強、27日早朝には北海道で同じく震度5強を観測と、最近、全国で地震が相次いでいますが、大切なのが…「備え」です。



熊本地震で多くの人が経験した「車中泊避難」。車がプライベートな空間となり、余震が発生してもすぐに逃げることができます。



しかし、間違った方法で体調悪化や命を落とすリスクもあります。



「しほママの防災術」、防災士の柳原志保さんとお伝えします。





(しほママ)きょうのテーマは、「車中泊避難」についてです。熊本地震では、県内で避難をしたうちの7割の人が車の中で過ごす「車中泊」を経験しました。熊本地震から10年のことし、熊本市は事前にできることなどをまとめた車中泊避難のマニュアルやガイドラインを作成しました。安心して車中泊避難をするためには何が必要なのでしょうか。■永島由菜キャスター「熊本競輪場にやってきました。しほママさん、なぜきょうはここに？」■しほママ「ここは熊本市の『車中泊の避難場所』に指定されているんです」(しほママ)車中泊ガイドラインでは、震度6弱以上の地震が発生した場合の避難場所として南区のアクアドームくまもとと、中央区の熊本競輪場が指定されています。

避難場所の基準として、50台以上駐車できること、トイレがあること などが設けられています。

■しほママ「車中泊で気をつけなければいけないのが、『エコノミークラス症候群』です」

(緒方太郎キャスター)熊本地震の時、私は福島県にいたんですが、「エコノミークラス症候群」は全国的に注目されました。



「エコノミークラス症候群」とは、長時間、足を動かさず同じ姿勢でいることで血液の塊ができ、それが肺の血管をつまらせてしまう症状です。



熊本地震では車中泊でエコノミークラス症候群を発症し、亡くなった方もいました。



■しほママ「大切なのが寝床づくり。ポイントは「フラット」と「クッション性」です。永島さんだったらどう寝る？」

■永島キャスター「（座席の背中部分を）倒します。」

■しほママ「それだと、足元が下がっているので、まさにエコノミークラス症候群になりやすい姿勢」

■永島キャスター「足元をフラットにしないといけないですね」

というわけで･･･



■しほママ「コンテナを足元に置いてみる」

■永島キャスター「足が入らないですね」



いろいろ試しましたが、なかなかうまくいきません。



(しほママ)車種によって異なりますが、意外とフラットにするのは難しいんです。そこで、オススメなのが･･･



■しほママ「こんな小さな、これエアーマットなんですけれど」

『エアーマット』です。2分ほど足踏みすると空気が入る仕組みです。気になる寝心地は･･･



■永島キャスター「さっきと全然違います。（背中の）ぼこつきは気にならなくなりました」



マットを使うことで後部座席まで利用して足を伸ばすことができました。



(しほママ)そして、車中泊で大切なのがプライバシーを守ること。窓越しに車内が見えないように普段はサンシェードなどを使いますが、夏は風通しをよくしたいので窓にネットを取り付けます。

さらに開放的に過ごしたいときは、バックドアを開けてネットを養生テープなどで貼り付けます。



(緒方キャスター)虫を防ぐこともできそうですね。

(永島キャスター)ネットがあることで安心感がありましたよ。しほママの車の中にはこんな工夫もあります。



■しほママ「わりばしとか虫除けとか、車が家のように、第2の家だと思っているので、いかに快適に過ごせるかっていうのを大事にしている」



(しほママ)他にも、歯ブラシなど衛生用品も、いつでも使えるように車の中に置いています。



一方でこれからの暑い時期、車の中で保管してはいけないものもあります。食べ物や飲み物、スプレー缶や電池類などは、家の中からすぐに持ち出せるようにしておきましょう。

（永島）しほママ、きょうのまとめをお願いします。

（しほママ）『車を「動くマイホーム」に！』

梅雨前の今は、気温的にも車中泊の試し時です。車種によってできることは違うので、まずは快適さを確認してみましょう。

そして「ガソリンは半分まで減ったら満タンに！」これも忘れずにお願いします。



（永島）きょうご紹介した車中泊のマニュアルやガイドラインは熊本市のHPに掲載されています。