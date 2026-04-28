「ファーム・交流戦、オイシックス２−１阪神」（ハードオフ新潟）

阪神はサヨナラ負けで５連敗。九回２死一、二塁から左中間に上がった打球を前進守備の左翼・コンスエグラ、中堅・井坪が追走。お互いを意識したのか中途半端な追い方になり、無情にも打球は間にポトリと落ちた。先発のラグズデールは３回２／３を１失点ながら、６四球と制球に苦しんだ。

試合後の阪神・平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−最後はサヨナラ負け。

「最低や！ぶつかってでも捕るとこや、井坪とコンスエグラ。腰引いて…サヨナラの場面でありえないよ！ぶつかってでも捕るのが普通だよ！そういうところが全くなってない。守備に対する執念だよ、ボールを捕る執念」

−ラグズデールは四球が多かった。

「多すぎるわ…まぁ、何とも言えんよ」

−打線も初回の１点止まり。

「打線はもうずっとだよ。もう全然、形にならない。今、中心になる選手がいないって言えばそれまでだけど、これはもうはっきり言って、技術不足、実力不足なだけだ」

−打てない時こそ守備の意識を。

「打てないにもほどがあるよ。その中でもしっかり守らなきゃいけないのに。最後のあんな、腰引いたような守備はあり得ない」