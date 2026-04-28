山林火災の発生から28日で7日目となっている岩手県大槌町では、岩粼陽キャスターが取材をしています。

大槌町では28日午後2時ごろから雨が降っていて、現在も小雨ではありますが、雨が降り続いています。火災の起きている山からは、炎や煙は見えません。

私の後ろの大槌町文化交流センターなのですが、消防隊の活動拠点となっています。特別に中に入る許可をいただきました。

つい1時間ほど前まで、新潟や札幌の消防隊の姿があり、29日の消火活動について打ち合わせていました。また、現在も消防隊員が待機している様子がわかります。

消防によりますと、27日と28日に降った雨について、消火に一定の効果があると評価をしていました。ただ、今後、空気が乾燥する環境になると再び燃え広がる可能性もあるため、鎮圧には至っていないということです。

――あしたは祝日ですが、避難されている方はどのように過ごしていますか？

避難所の中に開設された、こどもたちが交流できる場所を取材しました。学校が休校になっているため、28日は小学1年生から高校2年生までが利用したということです。

高校2年生

「避難していて普段の学校の友達と会えない状況が続いている。ここで学校の友達と会えるので、学校を思い出せる場所」

一方で、早く避難生活が終わってほしいという声もありました。29日午前中も雨の予報となっていて、消火へとつながることが期待されます。