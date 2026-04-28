タレントの壇蜜さん（45）が27日、香港映画『旅立ちのラストダンス』公開記念特別トークショーに登壇。亡き祖母との向き合い方を明かしました。

映画『旅立ちのラストダンス』は、香港の伝統葬祭儀式を通して描かれる物語。日本での公開を記念して、ご遺体の保全や修復を行う「遺体衛生保全士」の資格を持つ壇蜜さんがゲストとしてイベントに登壇しました。

『遺体衛生保全士』の資格のほか、調理師免許、日本舞踊師範など多くの免許・資格をもつ壇蜜さん。祖母からの言葉を振り返り「“役に立つことを習え”ってベッドの上から、弱った祖母に言われるぐらい。“役に立つことを学びなさいよ”って。こういうふうにぷるぷるしながら言われたんですけど」と明かしました。

また、亡き祖母との向き合い方について壇蜜さんは「私の祖母は亡くなったけど心の中ではちゃんと生きてる。毎日祖母のためにお線香をおいて写真に手を合わせるだけでもやっぱり毎日ちょっとホッとするんです」と明かしました。続けて「急いでる時はお水、線香、消して、っていうふうにもうわたわたやりがちなんですけども、それでもそれができてるっていうことは私は祖母を忘れてないってことなんですよね。だからそれで祖母は1回亡くなったけどもう1回亡くなることはしてないって自信がつきます。なんかそういう習慣と見直すようなきっかけになる映画になってくださったらなって思いました」と思いを語りました。