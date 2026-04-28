名古屋の女子大、金城学院大学が、学校法人名古屋学院大学の傘下に入り、3年後をめどに共学化を検討していることが分かりました。

【写真を見る】名古屋の女子大「金城学院大学」が3年後めどに共学化を検討 再来年4月に学校法人名古屋学院大学の傘下に入ることで基本合意 金城学院理事長「金城だけでやるより新しいビジョンが描ける」

名古屋市守山区の女子大金城学院大学は、少子化により、4年前から定員割れになっていました。再来年4月から、金城学院大学は名古屋学院大学の傘下に入ることで、両法人が合意したということです。

学校法人金城学院 小室尚子理事長

「金城だけでやっていくよりも同じ規模の大学が一つになって新しい大学教育を生み出していくことの方がビジョンを描ける」

2つの大学名はそれぞれ残し、金城学院大学は、3年後をめどに共学化を検討します。中学・高校は、現状のまま維持され、幼稚園は、来年から名古屋YMCA学園に運営がうつるということです。