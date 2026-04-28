政府は27日、安保3文書改訂に向けた「総合的な国力から安全保障を考える有識者会議」の初会合を首相官邸で開いた。ウクライナ侵攻を踏まえ「新しい戦い方」への対応や有事を想定した戦略を議論。複数回開き、今秋にも提言をまとめる。

政府からは高市早苗首相のほか、木原稔官房長官、茂木敏充外相、片山さつき財務相、小泉進次郎防衛相らが出席。有識者からは佐々江賢一郎元外務次官、黒江哲郎元防衛事務次官ら15人で構成している。

高市首相は「世界が激動の​時代を迎え、日本が多くの困難な課題に直面する中で、この度の3文書の改定は国家の命運を左右する重要な取‌り組みだ」と強調した。

3文書は、外交・防衛の最上位方針の「国家安全保障戦略」、防衛目標や具体的な手段を規定する「国家防衛戦略」、それにかかる必要な金額を示す「防衛力整備計画」からなる。

国家安全保障戦略はおおむね10年間の指針とする規定だが、政府は国際情勢の激変を受け、前倒しで改定を決めた。

会議では、防衛費を含む安保関連費の引き上げ幅が焦点。第二回有識者会議は6月に実施を予定している。また、与党は6月初旬にも政府への提言をまとめる見通しで政府は有識者会議と合わせて、年内に新たな文書を改定する方針だ。

2022年、岸田政権から

安保3文書は2022年、岸田文雄首相（当時）が「国家安全保障戦略」「防衛計画の大網」「中期防衛力整備計画」を策定したもの。この際に「守り」から戦略的な目標重視、防衛費の増額などが盛り込まれた。特に、ミサイル攻撃を受けた際は、攻撃を止めるためとしてミサイル基地を直接攻撃することが明記されたのが大きな変更点だ。また、23年度から5年間の防衛費を約43兆円と定めた。

今回の改定では、ミサイル防衛だけでなく相手国の指揮系統機能の無力化する能力やAI、ドローンなどの先端技術の防衛・安全保障目的での研究、防衛関連費の捻出などを改定案に盛り込んでいく方針だ。今後は、原子力潜水艦の導入や非核三原則の見直しなどについても議論される可能性がある。なお、高市首相は、非核三原則については慎重な姿勢だ。

ミサイル防衛から指揮系統機能の無力化とよりアグレッシブな改定になろうとしている。また、原子力潜水艦の導入については「原子力の平和的利用」の観点や「自衛のための必要最小限度」を超えているのではないかと慎重論がでている。世界情勢が不安定になっているからこそ、慎重な議論が求められる。

文/並河悟志 内外タイムス編集部