UAE（＝アラブ首長国連邦）は28日、主な産油国が加盟するOPEC（＝石油輸出国機構）などから来月1日付で脱退すると発表しました。

UAEは28日、国営通信を通じ、来月1日付でOPECと、ロシアなど産油国が加わった「OPECプラス」から脱退すると発表しました。

脱退の理由について「ホルムズ海峡などでの混乱により原油の供給は不安定な状況にあるが、世界的なエネルギー需要はこれからも着実に増え続ける」との認識を示した上で、UAEがOPECの決定に縛られることなく、「市場の変化に対して、より柔軟に対応できるようにする狙いがある」としています。

OPECは、産油国12か国が加盟する組織で、世界の石油の需要と供給を調整して価格の極端な混乱を防ぐ、いわば「エネルギー市場の番人」の役割を担っています。

UAEは世界有数の産油国で、OPEC加盟国では第3位の生産規模を誇る主要メンバーです。また、日本にとっては、サウジアラビアに次ぐ第2位の原油供給国で、日本のエネルギー政策にも影響を及ぼす可能性があります。

イギリスのフィナンシャルタイムズは28日、専門家の話として、「UAEは生産の割当量などをめぐり、数年にわたってサウジアラビアと対立していた」「供給の不均衡を是正するOPECの機能が低下する可能性がある」と指摘し、石油市場の不安定化への懸念を報じています。