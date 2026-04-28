現在放送中の永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）に、でんでんと佐藤江梨子がゲスト出演することが発表された。

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本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

でんでんは、山時聡真が演じる森蒼斗の祖父・森克己役で出演。長年、地元の静岡で鮨屋を営む生粋の職人で、蒼斗が「地球最後の日に食べるなら、じいちゃんの鉄火巻き」と言うほどの腕前を持ち、蒼斗が鮨アカデミーに通うきっかけとなった人物だ。しかし、経営が厳しくなる中で「自分の店は自分でたたむ」と店を閉じる決断をすることになる。でんでんがTBSドラマに出演するのは、『ライオンの隠れ家』（2024年）以来となる。

佐藤は、蒼斗の母親・森温子役を演じる。自身や夫とは違い、頭の良い蒼斗を「トンビが鷹を生んだ」と誰よりも誇りに思い、将来も期待してきた。しかし、大学に通っているはずの蒼斗が家族に内緒で“鮨アカデミー”に入学していることを知り、怒り心頭で乗り込んでくるが、なぜかみなとまでをも巻き込む事態に発展していく。佐藤のTBS火曜ドラマへの出演は本作が初となる。（文＝リアルサウンド編集部）