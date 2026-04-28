中島健人、一人二役に挑む フェロモン店長＆ワイルドなんでも野郎の正反対兄弟を熱演【コンビニ兄弟】
【モデルプレス＝2026/04/28】中島健人が主演を務めるNHK系ドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」（毎週火曜よる10時〜／NHK ONE：新NHKプラスで同時・見逃し配信予定）にて、中島が一人二役を演じることが発表された。
【写真】中島健人、フェロモン店長＆ワイルド野郎の一人二役
4月28日に第1話が放送されスタートした今作。主人公・志波三彦の兄である志波二彦（通称：ツギ）を、中島が演じる。フェロモン店長＆ワイルドなんでも野郎、正反対の魅力満載の兄弟2人を中島が “一人二役” で熱演することとなる。
本作は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店を舞台に、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島）と、パートの中尾光莉（田中麗奈）らが織りなすドラマを描く。（modelpress編集部）
「コンビニ兄弟」の企画を立ち上げ、主人公の志波三彦を中島健人さんにお願いしたいと考えると同時に、兄の二彦・ツギを誰にしようか迷いました。しかし、ある時、もしも健人さんが演じたら…と考えだしました。中島健人さんのコンサートにお邪魔して彼を見た時、キラキラしたアイドルと汗の滴るワイルドな一面が共存していたのを強烈に覚えていたからです。フェロモン店長とワイルド！なんでも野郎…この二役でやれるのは、中島健人さんしかいないという結論に至り、最初のオファーの時から一人二役でお願いいたしました！ご本人が「面白い！」と、快諾していただいたことで一気に進んだプロジェクトですが、1日に何回も衣裳替えや、メーク替えがあることもあり、精神的にも肉体的にも負担が大きい。兄弟を同じ日に演じることもあり、今はただ、中島健人さんのチャレンジ精神にただただ脱帽しています。「視聴者の皆様により面白いエンターテイメントを届けたい！」という中島健人さんの俳優としてのチャレンジ！二つの魅力のケンティーを是非応援してあげてください。
塾講師の桐山良郎（泉澤祐希）は、テンダネスのコーヒーがお気に入りだ。最近女生徒から授業へのクレームが来て気がめいっていた。桐山の夢は漫画家になることだったが夢を諦めた過去がある。ただ好きで今も絵は描いていた。ある日、その絵を三彦（中島健人）が偶然目にし褒めると、桐山は逆切れ、門司港から姿を消してしまう。光莉（田中麗奈）は店長のあるひと言が悪いと非難する。三彦はツギ（中島）に桐山を探してほしいと依頼する。
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【写真】中島健人、フェロモン店長＆ワイルド野郎の一人二役
◆中島健人、正反対な兄弟を一人二役で熱演
4月28日に第1話が放送されスタートした今作。主人公・志波三彦の兄である志波二彦（通称：ツギ）を、中島が演じる。フェロモン店長＆ワイルドなんでも野郎、正反対の魅力満載の兄弟2人を中島が “一人二役” で熱演することとなる。
◆「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」
本作は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」門司港こがね村店を舞台に、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンだだ漏れ店長・志波三彦（中島）と、パートの中尾光莉（田中麗奈）らが織りなすドラマを描く。（modelpress編集部）
◆山本敏彦氏（制作統括・NHKエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー）コメント
「コンビニ兄弟」の企画を立ち上げ、主人公の志波三彦を中島健人さんにお願いしたいと考えると同時に、兄の二彦・ツギを誰にしようか迷いました。しかし、ある時、もしも健人さんが演じたら…と考えだしました。中島健人さんのコンサートにお邪魔して彼を見た時、キラキラしたアイドルと汗の滴るワイルドな一面が共存していたのを強烈に覚えていたからです。フェロモン店長とワイルド！なんでも野郎…この二役でやれるのは、中島健人さんしかいないという結論に至り、最初のオファーの時から一人二役でお願いいたしました！ご本人が「面白い！」と、快諾していただいたことで一気に進んだプロジェクトですが、1日に何回も衣裳替えや、メーク替えがあることもあり、精神的にも肉体的にも負担が大きい。兄弟を同じ日に演じることもあり、今はただ、中島健人さんのチャレンジ精神にただただ脱帽しています。「視聴者の皆様により面白いエンターテイメントを届けたい！」という中島健人さんの俳優としてのチャレンジ！二つの魅力のケンティーを是非応援してあげてください。
◆第2話あらすじ
塾講師の桐山良郎（泉澤祐希）は、テンダネスのコーヒーがお気に入りだ。最近女生徒から授業へのクレームが来て気がめいっていた。桐山の夢は漫画家になることだったが夢を諦めた過去がある。ただ好きで今も絵は描いていた。ある日、その絵を三彦（中島健人）が偶然目にし褒めると、桐山は逆切れ、門司港から姿を消してしまう。光莉（田中麗奈）は店長のあるひと言が悪いと非難する。三彦はツギ（中島）に桐山を探してほしいと依頼する。
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