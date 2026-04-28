◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）

中日・金丸夢斗投手が７回３安打無失点で２勝目を挙げた。初回先頭の三森、ヒュンメルから連続三振を奪って立ち上がると、５回１死まで無安打。無四球で９８球を投げきった。

ＤｅＮＡ戦は今季初対戦の７日に５回４失点で黒星。昨季も５度の対戦で０勝４敗だった。うち３度がエースの東克樹投手との投げ合い。「表には出さず、心の中では絶対に投げ勝ってやるという気持ちした」と、ついに投げ勝った。

これまで自責０はあったものの、通算２０度目の登板で初の無失点。新人だった昨季からの成長を「投球のメリハリですね。打たせるところは打たせ、三振を取るところは三振を取るという集中力が終盤になっても全然落ちなかった。２、３巡目にかけて、もう一度集中して。１つずつアウトを取っていくことができた」と実感した。その投球は、東との投げ合いからも学んだもの。「そうですね。東さんの影響も受けた。思い切って打たせていくところは打たせていくとか、自分に足りないものを吸収できた部分かなと思います」と明かした。

春季キャンプ中に不満を口にしていたスプリットも「よく浅尾さん（投手コーチ）と感覚の話をしたり、練習をしたりして。少しずつ自分のものになってきている」と安定。チームの連勝を４に伸ばした「流れに乗れた」と語りつつ「ただ、まだまだ借金がある。１つずつ返していきたいです」と、すぐに引き締めた。投手陣の柱になる自覚も十分。「（高橋）宏斗もですし、新人の２人もいい投手が入ってきた。ベテランに頼らず、自分たちが引っ張っていきたい」と誓った。