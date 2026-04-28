「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）

広島が今季最多１８安打＆最多の１１得点で連敗を３で止めた。９戦ぶりに３得点以上を記録。坂倉が４打点の大暴れで先発・床田が今季初勝利をあげた。

▽新井監督の一問一答は以下。

−打線がつながった

「今日はみんないいバッティングだった。中でもキクの先制タイムリーが大きかった。なかなか点を取れていない状態で、最初に回ってきたチャンスで、キクが先制タイムリーを打ってくれた。それにみんな勢いづいたかなと言う感じだね」

−その後に適時打で続いて、３ランも坂倉選手の打撃も大きい

「もちろん、もちろん。小園にしても、サクにしても、ここ数試合を見ていても底は抜けたかなと言っていたので。ナイスバッティングだった」

−平川選手は打順を下げてスタメン復帰

「ちょっと打順を下げることで、楽に振って欲しいなという思いがあったので。ナイスバッティングだったと思います」

−佐々木選手も含め、できればしばらく下位でという思いか

「まあまあそうだね。今日はベテランもそうだし、レギュラーが本当、いいバッティングをしてくれて、若い選手を引っ張ってくれた。そういう日だったと思います」

−先発床田投手も

「良かったね。初回から見ていても、今シーズン一番、球の切れもあったように感じた。打者の反応も差し込んでいたし、ツーシームも生きていた。真っすぐにも切れがあって良かったと思います」

−打球を受けても８回まで１１８球

「９連戦の頭なので、打球を受けながらもよく８回まで投げてくれたと思います」

−開幕投手を任した投手にようやく白星がついた

「トコに勝ちがついたということは本当によかったと思います」

−バッテリーを組んだ持丸選手は失点少なく来ている

「非常に頑張っていると思います。キャッチャーとして、取る、投げる、リードに関してもそうだけど、キャッチャーとしてレベルアップしていると思います」

−今日、すべての回で先頭打者を出していない

「基本なので、回の頭をとっていくというのは。先頭を出していまうと、失点につながりやすいので。そこもちゃんとコミュニケーションを取って意識的にやってくれていると思います」