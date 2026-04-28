ごはんのおかずにもおつまみにも！彼女の同僚から大好評【蓮根のナンプラーきんぴら】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■彼女の残業終わりにヒモがつくるいたわりごはん
〜蓮根のナンプラーきんぴら〜
来客に作ったおつまみが好評ですっかり有名人になったまいったねぇさん。
中でも特に評判がいい、蓮根をつかった絶品レシピをご紹介します。
■蓮根のナンプラーきんぴら
[所要時間10〜15分]
◆材料（2人分）
蓮根…200g
鷹の爪（唐辛子）…1本
鰹節…小分けパック1袋分
ナンプラー（魚醤なら何でもOK）…大さじ1
サラダ油…大さじ2
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 蓮根は皮をむいて薄めのいちょう切りにします。
2 フライパンにサラダ油と鷹の爪を入れ、弱火にかけます。
3 鷹の爪がうっすらと黒みがかってきたら、蓮根を加え、中火で炒めます。
※蓮根はあまり動かさず、焼き色をつけることで香ばしさが出ます。
4 蓮根のところどころに焼き色がついたら、ナンプラーを加え、強火にして水分を飛ばします。火を止めて、仕上げに鰹節を加え、軽く全体を混ぜたら完成です。
◆Point
蓮根とナンプラーにしっかり火を通すことが、おいしくつくるポイントです。火が入ることで、蓮根は香ばしく、ナンプラーは独特の香りが穏やかになって旨みが際立ちます。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』