◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

広島は、今季の鬱憤（うっぷん）を晴らすような乱れ打ちで３連敗を止めた。リーグ３連覇した１８年８月２８日（東京Ｄ）の１９安打以来、８年ぶりの巨人戦１８安打で１１得点。２回２死三塁から菊池が先制打。適時二塁打で続いた４番・坂倉は、５回に痛烈２号３ランでたたみ掛けた。連続２得点以下は８試合でストップ。今季は３点差勝利が２試合、１点差勝利が５試合と苦しい勝利が多かった中で“今季最大”の快勝となった。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―打線がつながった。

「今日はみんないいバッティングだった。中でもキク（菊池）の先制タイムリーが大きかった。なかなか点を取れていない状態で、最初に回ってきたチャンスで打ってくれた。それにみんな勢いづいたかなという感じだね」

―その後に適時打で続いて３ランも放った４番・坂倉選手の活躍も大きい。

「もちろん、もちろん。（今季初猛打賞の）小園にしても、サク（坂倉）にしても、ここ数試合を見ていて『底（の状態）は抜けたかな』と言っていた。ナイスバッティングだった」

―平川選手は打順を７番に下げて３戦ぶりにスタメン復帰で２安打１打点。

「ちょっと打順を下げることで、楽に振って欲しいなという思いがあった。ナイスバッティングだったと思います」

― ６番で起用した佐々木選手も含め、しばらく下位で起用する方針か。

「そうだね。今日はベテランもそうだし、レギュラーが本当にいいバッティングをしてくれて、若い選手を引っ張ってくれた。そういう日だったと思います」

―先発・床田投手も好投した。

「初回から見ていても、今シーズン一番、球のキレもあったように感じた。打者の反応を見ても差し込んでいたし、ツーシームも生きていた。真っすぐにもキレがあって良かったと思います」

―打球直撃のアクシデントもあったが、８回まで１１８球。

「９連戦の頭なので。打球を受けながらも、よく８回まで投げてくれたと思います」

―開幕投手を任せた投手にようやく白星がついた。

「トコ（床田）に勝ちがついたということは本当によかったと思います」

―バッテリーを組んだ持丸選手は７戦連続の先発マスク。失点も少ない試合が続いている。

「非常に頑張っていると思います。キャッチャーとして、捕る、投げる、リードに関してもそうだけど、キャッチャーとしてレベルアップしていると思います」

―今日は９回すべて先頭打者を出塁させていない。

「基本なので。回の頭を取っていくというのは。先頭を出していまうと、失点につながりやすい。そこもちゃんとコミュニケーションを取って、意識的にやってくれていると思います」