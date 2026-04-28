中東情勢の混乱が始まり2か月がたちました。運送会社では新たな影響が出始めていました。

啓和運輸・川島満会長

「いまははり紙なく“インタンク（自社タンク）をメインに使いなさい”と指示をしています」

埼玉県にある運送会社は先月中旬、トラック用の「軽油」の給油機を「使用禁止」としていました。いまは、量は限られるものの、軽油が入荷するようになったため、給油機の利用を再開しました。ただ、燃料費については政府の補助金で価格は抑えられているといいますが、厳しい経営が続いているといいます。

啓和運輸・川島満会長

「（補助金などなければ）試算をすると6000万円以上の利益が吹っ飛んでしまうということになると。本来、その政策がなければ我々の経営はもうおそらくできない」

また、新たな影響も出始めています。トラックの定期点検のためのエンジンオイルなどが品薄になったり、価格高騰がおきているほか、「塗料不足」を理由に新車のトラックが納車できないという通知が届いているということです。

さらに、取引先のメーカーや工場が生産調整をしていることで、取り扱う荷物の量が減っているといいます。

運送会社の会長は、「我々も大変だが、顧客も大変。運賃の値上げの交渉もしたいが、いまは自社で吸収しなければならないと思う」と苦しい状況を明らかにしました。