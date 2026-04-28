FANTASTICSの八木勇征さん（28）が27日、Snow Manの目黒蓮さん（29）が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前レッドカーペットイベントに登場。“心を奪われてしまった”目黒さんの姿について明かしました。

映画は、目黒さん演じる元殺し屋の坂本太郎が平和な日常を守るために戦う物語。八木さんは、ネイルハンマーが武器のクールな関西人・神々廻（ししば）を演じています。

イベントに登場した八木さんは、「目黒さんが座長を務めて、福田さんが監督を務めて、豪華なキャストの方々が出られて、そして最高のスタッフの皆さんが手がけるこの作品に巡り会えることができてすごく幸せです」と挨拶しました。

■八木勇征「写真を撮ってすごく満足」

また、撮影について聞かれると「目黒さんが坂本の姿になって、太っている方の姿になってお会いしたとき、かわいらしくてしょうがなくて。心を奪われてしまって」と明かした八木さん。

「僕が支度して帰るときにも、坂本の、ちょっといったらあれなんですけど、抜け殻みたいなのがあるじゃないですか」と話し、「自分で写真を撮ってすごく満足して帰っていました」と振り返りました。