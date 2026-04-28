イングランド代表DFストーンズ、マンCでの10年に終止符…今季限りの退団を発表
マンチェスター・シティは28日、イングランド代表DFジョン・ストーンズが今シーズン限りで退団することを発表した。
1994年5月28日生まれのストーンズは、バーンズリーでプロキャリアをスタートさせ、2013年1月から3年半をエヴァートンで過ごした。2016年夏にマンチェスター・Cに完全移籍を果たすと、ここまで公式戦293試合出場で19ゴール9アシストを記録。数々のタイトル獲得に貢献し、2022−23シーズンには“偽CB”としてのプレーで大きな印象を残した。
近年は負傷に悩まされており、今シーズンも公式戦16試合の出場に留まるなか、現行契約の契約満了をもって、今季限りでマンチェスター・Cを退団することが発表された。
1994年5月28日生まれのストーンズは、バーンズリーでプロキャリアをスタートさせ、2013年1月から3年半をエヴァートンで過ごした。2016年夏にマンチェスター・Cに完全移籍を果たすと、ここまで公式戦293試合出場で19ゴール9アシストを記録。数々のタイトル獲得に貢献し、2022−23シーズンには“偽CB”としてのプレーで大きな印象を残した。
近年は負傷に悩まされており、今シーズンも公式戦16試合の出場に留まるなか、現行契約の契約満了をもって、今季限りでマンチェスター・Cを退団することが発表された。