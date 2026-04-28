菊地亜美、娘との“最近のプライベート”公開！ 「あっという間の年長」「お子さんのコーデと似合ってて可愛い」
タレントの菊地亜美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。“最近のプライベート”ショットを披露しました。
【写真】菊地亜美の“最近のプライベート”
また、「あっという間の年長さんで、あと1年もない幼稚園生活 思い返せばあっという間 沢山思い出作る1年にしたい」と、娘の成長を振り返った切なさと残り1年の抱負も明かしています。
ファンからは、「ハリボーグッズ、お子さんのコーデと似合ってて可愛いです」「早いですネェ〜」「充実の日々ですね。幼稚園卒園したら、成長は速いよー」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】菊地亜美の“最近のプライベート”
「沢山思い出作る1年にしたい」菊地さんは「最近のプライベート」とつづり、7枚の写真を投稿。「幼稚園のお友達の誕生日会に行ったり、舞台を観に行ったり、ワンタッチテント張って公園に行ったり」と、子どもたちと楽しく過ごす様子をたっぷり披露しています。1枚目は“幼稚園のお友達の誕生日会”での娘とのツーショットで、7枚目は姉妹ショットです。
ファンからは、「ハリボーグッズ、お子さんのコーデと似合ってて可愛いです」「早いですネェ〜」「充実の日々ですね。幼稚園卒園したら、成長は速いよー」などの声が寄せられました。
GUとのタイアップ動画を公開17日には「夏に向けて、子供服をGU KIDSで揃えたよー!!」と、GUとのタイアップ動画を公開していた菊地さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)