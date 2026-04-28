タレントの菊地亜美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。“最近のプライベート”ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：菊地亜美さん公式Instagramより）

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タレントの菊地亜美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。“最近のプライベート”ショットを披露しました。

【写真】菊地亜美の“最近のプライベート”

「沢山思い出作る1年にしたい」

菊地さんは「最近のプライベート」とつづり、7枚の写真を投稿。「幼稚園のお友達の誕生日会に行ったり、舞台を観に行ったり、ワンタッチテント張って公園に行ったり」と、子どもたちと楽しく過ごす様子をたっぷり披露しています。1枚目は“幼稚園のお友達の誕生日会”での娘とのツーショットで、7枚目は姉妹ショットです。

また、「あっという間の年長さんで、あと1年もない幼稚園生活　思い返せばあっという間　沢山思い出作る1年にしたい」と、娘の成長を振り返った切なさと残り1年の抱負も明かしています。

ファンからは、「ハリボーグッズ、お子さんのコーデと似合ってて可愛いです」「早いですネェ〜」「充実の日々ですね。幼稚園卒園したら、成長は速いよー」などの声が寄せられました。

GUとのタイアップ動画を公開

17日には「夏に向けて、子供服をGU KIDSで揃えたよー!!」と、GUとのタイアップ動画を公開していた菊地さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)