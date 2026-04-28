タレントの壇蜜さん（45）が27日、香港映画『旅立ちのラストダンス』公開記念特別トークショーに登壇。夫で漫画家の清野とおるさんが描いた漫画「壇蜜」にまつわるエピソードを明かしました。

司会から漫画「壇蜜」を読んで印象に残った所について聞かれた壇蜜さんは「やっぱりよく見てるなって思いました」と回答。その理由について「私が以前飼っていた猫とベタベタなところが彼の中では興味深かったんでしょうね。思った以上に詳しく描かれていて」と明かしました。

さらに、「ただ最近困っていることというか正解が分からないことがあって」と打ち明けた壇蜜さん。「“漫画面白かったです”って“ありがとうございます”ってそういうことは言えるんですけど“漫画面白かったです！サインください！”って言われて、いや私描いてないっていう。このやりとりは正解なのか？って今すごくあって」と告白しました。

続けて「一応清野さんに聞いてみたら“別に出てる人が実話なんだし出てる人がサインするのだってアリなんじゃない？”って。“例えば、古畑任三郎の漫画があったとして古畑任三郎さんに会ったら、古畑さんの漫画読んでます！って言って古畑さんがサインするのは変じゃないでしょう？”って言って」と話し「でも今は持ってきていただいたら喜んで。ちゃんと時間とタイミングが合えば喜んでサインをするということで落ち着きました。無事着地しました」と語りました。

映画『旅立ちのラストダンス』は、マイケル・ホイさんとダヨ・ウォンさんの32年ぶりの共演で話題となり、香港映画歴代最高興行収入を記録している作品です。