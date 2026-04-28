AIが予測した“最悪の将来”の姿にショック…砂田将宏、親からも注意「あんた本当に気をつけないと」
現在の姿からは想像できないぽっちゃり中年男性の姿に、本人は――。
BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)の制作発表会見が28日、東京・汐留の同局で行われ、AIが予測した“最悪の将来”のビジュアルに受けた感想を明かした。
(左から)砂田将宏、AIが予測した“最悪の将来”
結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突きつけられていく新感覚の密室ヒューマンドラマ。今作は砂田の主演を発表する前、AIが予測した“最悪の将来”とされる姿が公開されていた。
そのビジュアルは、BALLISTIK BOYZのメンバーとして活躍する現在からは想像できない二重あごのぽっちゃり中年男性で、砂田は「もう本当に体に気をつけないといけないと思いましたね」とショック。砂田の親も同様の感想を持っていたそうで、「あんた本当に気をつけないと、ああなるからね」と注意を受けたことも明かした。
劇中では、他にも砂田の要素が入った写真が小道具として登場。「赤ちゃんの写真でも、僕みたいにめっちゃ眉毛太い子がいるので、そういうところも注目しながら見てほしいですね」と呼びかけた。
砂田にとって「夢がかなった」という地上波ドラマ初主演の今作の主題歌は、自身が所属するBALLISTIK BOYZの「All you need is me」。ほかにも候補曲があった中で、砂田は「僕にはこの曲にしてほしいと思っていたので、すごくうれしいです」と喜びもひとしおだ。
会見ではメンバー全員がそろって楽曲のパフォーマンスを披露。AIが予測した“最悪の将来”を微塵も感じさせないキレキレのダンスと歌唱で、記者会見場を盛り上げた。
メンバーたちは、今回の主演が決まったことをとても喜んでくれたそうで、砂田は「本当にめちゃくちゃ仲いいんです。今日も全員来てくれて(ドラマの試写を)見られたのも、すごくうれしいです」と声を弾ませていた。
(左から)内山昂輝、砂田将宏
BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)の制作発表会見が28日、東京・汐留の同局で行われ、AIが予測した“最悪の将来”のビジュアルに受けた感想を明かした。
(左から)砂田将宏、AIが予測した“最悪の将来”
結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で、自身の心の奥底にある“内なる声”を突きつけられていく新感覚の密室ヒューマンドラマ。今作は砂田の主演を発表する前、AIが予測した“最悪の将来”とされる姿が公開されていた。
劇中では、他にも砂田の要素が入った写真が小道具として登場。「赤ちゃんの写真でも、僕みたいにめっちゃ眉毛太い子がいるので、そういうところも注目しながら見てほしいですね」と呼びかけた。
砂田にとって「夢がかなった」という地上波ドラマ初主演の今作の主題歌は、自身が所属するBALLISTIK BOYZの「All you need is me」。ほかにも候補曲があった中で、砂田は「僕にはこの曲にしてほしいと思っていたので、すごくうれしいです」と喜びもひとしおだ。
会見ではメンバー全員がそろって楽曲のパフォーマンスを披露。AIが予測した“最悪の将来”を微塵も感じさせないキレキレのダンスと歌唱で、記者会見場を盛り上げた。
メンバーたちは、今回の主演が決まったことをとても喜んでくれたそうで、砂田は「本当にめちゃくちゃ仲いいんです。今日も全員来てくれて(ドラマの試写を)見られたのも、すごくうれしいです」と声を弾ませていた。
(左から)内山昂輝、砂田将宏