タレントのカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政、嶋佐和也がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が２８日、放送された。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組の今回のテーマは「結局どっちが幸せ！？ 陰キャＶＳ陽キャ激論」。

「陰キャ」代表として出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「近くにいる陽キャの人が例えばピラティスとかやって自分が楽しかったとか、体が変わったとか言って『やりなさい』とか『絶対いいから、やれ』とか。加圧トレーニングとか、ファスティングがいいとか、このサプリがいいとか、やたら言ってくるでしょ」と話し出すと「こっちのペースで自分がいいものだけやるから、そんなに言わなくていい。勝手にやってくれ！」とぶちかました。

「その人に合うかどうかなんて分からないじゃん。自分が合ったからって。だから、想像力がないのよ」とバッサリ切ると「全部いいって言っちゃうのがダメなのよ。想像力の欠如！」と熱く語っていた。