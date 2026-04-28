６月第３週にイギリスのアスコット競馬場で王室が主催するロイヤルアスコット開催の予備登録が４月２８日に締め切られ、アスコット競馬場は登録馬を発表した。

日本調教馬ではプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、芝１９９０メートル）にサウジＣ連覇など世界のスターホースのフォーエバーヤング、今週の天皇賞・春に出走するシンエンペラー、先週のオアシスＳで２着のテーオーパスワードが登録を済ませた。

クイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・Ｇ１（６月２０日、芝直線１２００メートル）には、昨年２着だったサトノレーヴがエントリー。２０２４年のスプリンターズＳの覇者のルガル、リヤドダートスプリントで４着のアメリカンステージ、今週末の米チャーチルダウンズＳに出走するテーオーエルビスも予備登録を済ませた。

また、愛知杯で重賞初制覇を飾ったアイサンサンはキングチャールズ３世Ｓ・Ｇ１（６月１６日、芝直線１０００メートル）に登録したとしている。

日本馬によるロイヤルアスコット開催の勝利はなく、歴史的なＶを飾ることができるか注目が集まる。