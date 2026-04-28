落語家の桂文枝が２８日、大阪・ミナミのイエスシアター（なんばグランド花月地下）で開催された「よしもとピン芸人倶楽部シアター」にシークレットゲストとして出演。“第２の明石家さんま”を発掘すべく、吉本興業と掛け合って、この企画をたち上げたといい、「―シアター」のアンバサダーとして、新たなスターを発掘すると意気込んだ。

この日は吉本新喜劇の島田珠代のほか９人がピン芸を披露した。御年８２歳にもかかわらず「ＮＨＫ（東京放送局）の『演芸図鑑』という番組で対談と落語をやってから飛行機に乗ってきたので（ネタを）見れなくて」と、多忙なレジェンド。９人目の西野（元お笑いコンビ「ハイツ友の会」）だけ舞台袖からのぞくことができたといい、「かわいかったです」と、ネタとは関係ない感想で笑わせた。

自ら「僕はピン芸人を見る目があるんとちゃうか」と胸を張る。「『ヤングタウン』（現在のＭＢＳラジオ）、『ヤングおー！おー！』（現在のＭＢＳテレビ）をやっていて『いつか辞めて大人の芸人にならなアカン』と思っていた時、（当時の）なんば花月で進行をやっていた（明石家）さんまさんがいた。素人の演芸コーナーをやっていた時に美憂亭さろん（ビューティー・サロン）、今の（桂）文珍さんがいて『君ならスターになれる』と言って引っ張り込んだ」と、後の吉本興業の金看板２人をスターダムにのし上げた実績を回顧した。

今後は毎月最終月曜日にイエスシアターで「よしもとピン芸人倶楽部シアター」を上演する。「東京でもやりたいし、テレビ、ラジオにもつなげていきたい」と、アンバサダーとして、司会もトークもできるピン芸人をプロデュースしていく意気込みを示していた。次回公演は５月２５日。

この日は登場順に、島田珠代（吉本新喜劇）、やまぐちたけし、清川雄司、岡田直子（吉本新喜劇）、いがわゆり蚊（吉本新喜劇）、真輝志、桂三実、苺ちゃん、西野と、ＭＣの浅越ゴエが出演した。