ネットフリックスの恋愛リアリティーショー「オフライン ラブ」に出演し注目を集めたモデルの美海（22）が初のスタイルブック「美海STYLEBOOK I AM MIMI」（主婦と生活社）を6月26日に発売する。

番組出演当時に弱冠20歳にして「恋愛マスター」と話題になった美海が伝授する恋愛マニュアルやポジティブなキャラクターを確立するまでのライフヒストリーを紹介。また、私服を50コーデ公開するファッション特集も収録している。番組やSNSでは明かされてこなかった素顔をあらゆる角度から届ける。

美海のコメントは以下の通り。

スタイルブックのお話が来た時、「間違いなんじゃないか」と何度も携帯を見直しました。「オフライン ラブ」で私のことを知ってくださった方が多いと思うのですが、まだ皆さんに届けきれていない私の魅力をぎっしり詰めたので、ぜひお手に取っていただけるとうれしいです！

楽しい時も悲しい時も、恋をしている時も、失恋した時も…何度も手に取っていただけるような本を目指しました。人生の一冊としてそばに置いていただけたらと思っています。