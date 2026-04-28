ドル売り反応、原油が一時反落、ＵＡＥのＯＰＥＣ脱会報道で＝ＮＹ為替



原油売りの反応とともに、為替市場ではドル売りに反応している。報道によると、「UAE、5月1日からOPECおよびOPECプラスから脱退することを決定」「UAE、石油生産を段階的に引き上げへ」としている。増産期待からNY原油先物が一時98ドル付近まで急落。為替市場では一時ドル売り反応が広がった。ただ、原油はすぐに買い戻されており、ドル売りの動きは限定的に。



USD/JPY 159.67 EUR/USD 1.1688 GBP/USD 1.3474

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