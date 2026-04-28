◆ストロングスタイルプロレス「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」（２８日、後楽園ホール）

初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、後楽園ホールで初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念イベント「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」を開催した。

初代タイガーマスクは１９８１年４月２３日に蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦で登場。先鋭的で華麗なスタイルで瞬く間に日本中をとりこにし８３年８月４日の寺西勇戦を最後に「引退」するまで、わずか２年４か月のファイトで世界のプロレス史に輝くカリスマとなった。

記念イベントの「メインイベント」で新日本プロレス時代の先輩となる藤波辰爾、藤原喜明、さらに後輩の前田日明が登場。「４大レジェンド揃い踏み 史上初最強トークショー」と銘打ちリング上で初代虎とトークを行った。

昭和プロレスの黄金時代を築いた４人の顔合わせに満員札止めとなったホールは大興奮。藤波が初代虎のデビュー戦に衝撃を覚えたことを明かし「僕のジュニアヘビー級がどっかいっちゃいましたね」と笑わせた。

さらに７７歳の喜寿を迎えたばかりの藤原も初陣のキッド戦を「いい試合でしたねぇ」と絶賛。さらに巡業中のマル秘話もさく裂させる脱線＆暴走の「テロリスト」トークで会場を沸かせた。そして「このリングで死んでやろう」とＳＳＰＷ参戦へ意欲をあらわにした。

前田は、佐山と新日本プロレス入門２か月前に初めて会ったことを振り返り「ゴリラみたいな体でした。すごいなぁ」と驚嘆したことを明かし、リングを離れると「話してみたら、すごいいい人なんです。誠実なスポーツマンそのものみたいな、すごい優しくて。それなのにあんな力強くて」と回想した。

３人と並んだリングに初代虎は「今の話聞いててそんなこともあったなぁ。懐かしいなぁ。思い出は尽きないですけど、いい時代を過ごさせてもらいました」と感慨に浸り「藤原さんが酒飲んでなくてよかった。一番危ない人です」と笑わせていた。