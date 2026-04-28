乃木坂46の増田三莉音さん（16）が体調不良で乃木坂46の活動を休止することが28日、グループの公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」とつづられており、29日開催のイベントなどを欠席するということです。

増田さんは乃木坂46の6期生。3日にKアリーナ横浜で開催された『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』も、体調不良のため欠席していました。

■増田三莉音さんに関するコメント全文

増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。

つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます

■4月29日（水）・5月2日（土）開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」

■5月10日（日）・5月17日（日）開催「オンライン ミート＆グリート」

■5月19日（火）〜21日（木）開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」

以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。

ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。