BREIMEN、新曲「めんどいな…」リリース決定！ワンマンツアー追加公演でサプライズ発表

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BREIMENが、新曲「めんどいな…」を5月13日に配信リリースする。

■グリーンバックでピースする新アーティスト写真も解禁

BREIMENは4月28日、3月より行っているワンマンツアー『AVEANTING 2026』の追加公演を東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催。

KIRINJIやENDRECHERI、Kroi、TOMOOを招いた2マンツアー『BREI II MEN TOUR 2024』、オールナイトセッションを挟んだ2デイズ公演『BREIMEN 2DAYS LIVE in TOKYO ー1・2・3・4・5ー』など、常に新しいライブの形を開拓していた彼らだが、実はワンマンツアーはメジャー1sワンマンツアー『AVEANTING』以来2年ぶり。

そして、本日の追加公演のMCにて新曲「めんどいな…」のリリースをサプライズ発表。

観客が沸くなか、アーティスト写真が新しくなることも告知した。公開された新アーティスト写真は、グリーンバックでメンバー全員がピースをしているもの。

「IWBYL」のMVをはじめ、活動を通じてたびたび使用していたグリーンバックを原点回帰的に使用。クールな表情とピースのギャップは、洗練された音楽性と親しみやすいパーソナリティの二面性を持つBREIMENらしい、アンバランスながら絶妙な均衡を保つバンドの特徴を表した写真になっている。

1月にはTVアニメ『ハイスクール！奇面組』オープニングテーマを「ファンキースパイス feat.TOMOO」にて担当し、年内にメジャー2ndアルバムをリリースすることも発表しているBREIMEN。2026年、勢いの止まらない彼らの音楽活動に注目だ。

PHOTO BY Ryunosuke Kanaya ※メイン写真

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「めんどいな…」

https://aoj.lnk.to/MDIU_PAPS

■【画像】追加公演の様子

■【画像】「めんどいな…」の配信ジャケット

■関連リンク

BREIMEN OFFICIAL SITE

https://www.brei.men/