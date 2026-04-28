日本銀行は２８日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。

中東情勢の悪化による原油価格高騰の影響で、物価の上振れと景気の下振れという二つのリスクが高まり、先行きの見極めに時間をかける必要があると判断した。２０２６年度の見通しについては物価上昇率を１月時点から引き上げ、経済成長率は引き下げた。

利上げの見送りは１月以降、３会合連続。決定には、総裁と副総裁、審議委員の計９人の政策委員のうち６人が賛成した。審議委員の中川順子氏、高田創氏、田村直樹氏の３人は、政策金利を１・０％程度に引き上げることを求め、反対した。執行部の提案に３人以上が反対したのは、マイナス金利政策の導入を決めた２０１６年１月の決定会合以来、約１０年ぶりとなる。

植田和男総裁は決定会合後の記者会見で、政策金利を維持した理由について、「足元の経済・物価ともに不確実性が高いことを踏まえると、中心的な見通しが実現する確度がこれまでに比べて低下している」と説明した。その上で、「特に、物価上昇率が大きく上振れしていくリスクが顕在化し、経済に悪影響を及ぼすことがないよう十分に留意する必要がある」と述べた。

利上げについては、「経済・物価、金融情勢に応じて引き続き政策金利を引き上げていく」と説明。物価上昇に対して金融政策が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」に陥ることを防ぐため、「次回以降の決定会合において適切に政策を判断していきたい」と語った。

日銀が２８日公表した、四半期に１度まとめる「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、２６年度の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の前年度比上昇率（政策委員９人の中央値）が２・８％となり、前回１月時点（１・９％）から拡大した。一方、２６年度の実質国内総生産（ＧＤＰ）の成長率は０・５％で、前回（１・０％）から下方修正となった。新たに公表された２８年度の物価上昇率は２・０％だった。