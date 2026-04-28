草磲剛さん（51）が27日、水分補給飲料の新CM発表会に登場。自身の暑さ対策などについて明かしました。

新CMでは、暑さ対策で日傘をさしながら盆踊りを披露している草磲さん。イベントでも、日傘をさして登場し「かわいいでしょ？ 僕もかわいいですか？」と問いかけ、笑いを誘いました。

■暑さ対策は“日傘” 「プレゼントでもらったこともありますが･･･」

トークセッションで草磲さんは、香取慎吾さん（49）とのエピソードとして「酷暑のことを“ヤツ”と呼んでいて、“ヤツ（酷暑）”が来るんですよ」と明かし、「でも外に出ないわけにはいかないので、水分補給をしっかりして、日傘を持って、夏はいい思い出を作りたいです」とコメントしました。

また、暑さ対策として“日傘”を使っているという草磲さん。稲垣吾郎さん（52）と日傘にまつわるエピソードを明かし、「（吾郎さんが）日傘のパイオニアなんですよ。20年前くらいから使っていて、当時は不思議に思っていたけど、今思えばすごいなと。10年ほど前にプレゼントでもらったこともありますが、その日傘はどこかにいってしまいました」と話しました。

■暑さ対策をして行きたい場所は「遊園地」

さらに、イベントでは暑さ対策をしながら行きたい場所についてフリップで回答する場面も。草磲さんは「遊園地」と答え、「昔はジェットコースターのようなアクティブな乗り物が好きだったけど、今はのんびり観覧車に乗って自分と向き合ってみたい。大人になると一人になる時間が減るので、あえてぽつんと一人になる時間を大切にしたい」と語りました。

草磲さんが登場したのは、「サントリー『GREEN DA・KA・RA』 新CM&『おやこひがさ大作戦！』」発表会です。