まだ本格的に暑くなっていなくても、この時期から紫外線対策は必須。いま売れている紫外線対策グッズをご紹介します。

【写真を見る】紫外線対策どうする？進化した“不審者パーカー”も登場

春の紫外線に注意 対策は？

東京・お台場ではゴールデンウィークを目前に控え、一足お先にビールイベント「オクトーバーフェスト2026 in お台場」が始まっています。

24.3℃まで気温があがった東京都心。5月下旬並みの暑さになりました。

そこでやはり気になるのが紫外線です。

女性

「日焼け止め1択です」

女性

「日焼け止め、下地、ファンデーション。日傘も持ってます」

実は東京の紫外線、4月は9月と同じくらいの強さ。

高校でサングラス解禁 SNSでは“〇〇パーカー”が話題に

出水麻衣キャスター：

年中紫外線対策をしているという方もいらっしゃると思いますが、そんな中、面白い商品がヒットしています。

▼ワークマン「クールUVサンシェードパーカーEX＋」2300円

SNSでは“不審者パーカー”として話題になっています。

ワークマンの広報によると「2月にリニューアル発売。想定の3倍売れている」といいます。

そして、大阪府の好文学園女子高等学校ではサングラスが解禁。

メガネブランド「Zoff」が国内初の学校指定サングラスを販売開始しました。

生徒の目を紫外線から守るために導入され、教員が制服との調和や日常での使いやすさを考慮して選定したそうです。