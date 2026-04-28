どれが出ても可愛いーーーッッ♡【ガチャ】コンプしたくなる「サンリオアイテム」

【ガチャ】の「サンリオアイテム」に注目！ 数ある中でも今回は、ツヤ感のあるぷっくりとしたチャームをご紹介します。種類豊富なラインナップではありますが、見た目の可愛さでついコンプリートしたくなるかも。身近なアイテムに付けて常に持ち歩きたくなる、サンリオキャラ好きにはたまらないアイテムをぜひお見逃しなく。

小さなサイズ感の「ハローキティ めじるしアクセサリー」

@198_0kさんが「どれが出ても全部が全部かわいい」と推しているこちら。ぷっくりとした立体感と、ほんのりツヤのあるビジュアルが可愛いチャームです。全6種類あるキティは、天使・小悪魔・日焼けなどバリエーションが豊富。ポーズや色合いも異なるため、思わず収集欲を刺激されそうです。目印にしても邪魔になりにくい、小さなサイズ感も嬉しいところ。

ややぷっくり感がある「サンリオキャラクターズ カラフルキャンディチャーム」

キャンディがモチーフになった、フェイスフォルムが可愛いチャーム。ややぷっくりとしており、存在感もバッチリです。どれもツヤツヤとした光沢感がありますが、特にキティはよりクリア感のあるビジュアルになっています。全6種類で、集めてじゃら付けを楽しむのも良さそうです。

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※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino