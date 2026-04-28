お笑いコンビ「ロッチ」コカドケンタロウ（47）が28日、フジテレビ系「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）に生出演し、後輩芸人の“地雷”を踏んでしまう一幕があった。

気になる事象を“超調査”するバラエティー番組。この日のテーマは「陽キャVS陰キャ」で、自分が陽気な性格か、そうでないかでスタジオのひな壇が二分された。

陰キャ側のエピソードトークとして、吉住が髪形にまつわる話を披露。「昔ぱっつんで、これ（肩）くらいの髪でずっといた時があった。それって何となく覚えてもらいたいから、それにしていたんですけど」。ところがある日、陽キャの美容師さんが担当し、「“髪切っちゃいましょう”とか、“髪、もっと赤く染めた方がいいですよ”とか、勝手にイメチェンしてこようとしたんですよ」と打ち明けた。

すると、コカドは何かを思い出したように声を上げた。「吉住が急に明るくなって、パーマになった時があった。どうしたん？と思っててん」。吉住のイメチェンの裏付け証言をしたつもりだったが、吉住は「あれは…自分でやりたくてやった」と反応。スタジオは爆笑に包まれた。

立ち上がって口をあんぐり開けたコカドとは対照的に、悲しそうに下を向く吉住。スタジオからは「大事故でしょ！テレビ史に残る事故」とツッコミが入った。

吉住が「あれは、気に入ってました」とつぶやくと、コカドは「ごめん、ごめん。分からんわ、それは」と平謝りしていた。