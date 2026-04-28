７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が定期公演「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ」を開催することが２８日、発表された。６月、７月、１０月の３公演開催となる。

ＢＮＳＩは「“ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ”ーこの世界に引き算をー」をコア思想に掲げ、活動を通じて、周囲の目やさまざま飛び交う情報、自分自身を苦しめる不安や迷いなど、世にはびこるノイズを引き算し、本当に大事なモノだけを握りしめ、今というきらびやかな一瞬を生きられる世界を目指すアイドルグループ。

このコア思想をタイトルに冠し、改めてグループの定義を伝えるべく、原点回帰とも言える定期公演を６月２４日、７月１８日、１０月２８日に青山ＲｉｚＭで開催することが決定した。

また、この日に「ＴＯＫＹＯ ＩＤＯＬ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ にしたんクリニック」（ＴＩＦ）に初出演することも発表した。

さらにＴＩＦに初出演となる今年注目のアイドル８組がメインステージ“ＨＯＴＳＴＡＧＥ”に立つ権利をかけてライブパフォーマンスを披露する「ＴＩＦ２０２６ メインステージ争奪ＬＩＶＥ 前哨戦」にも出演する。まずは、６月７日にＧＡＲＤＥＮ 新木場ＦＡＣＴＯＲＹで開催される前哨戦に出場する。

◆ＢＮＳＩ ＡＩ、ＹＵＩ、ＭＡＹＡ、ＲＥＩ、ＬＩＬＩ、ＬＩＳＡ、ＳＡＫＩの７人組。グループのコアに置く思想は「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」。東京を拠点に、国内だけでなく海外市場進出を大前提とする。楽曲、歌唱力、ダンス全てにおいて“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出す。日本の精神性をグループの在り方、生きざま、パフォーマンスで伝える。