22日、岩手県大槌町の小槌地区、吉里吉里地区の2か所で発生した山林火災は28日で7日目となりました。

【写真でみる】連日の雨も小さい火種がくすぶり…「油断はできない」

山林火災発生から1週間 焼損面積広がる

山形純菜キャスター：

これまで焼けたとみられる面積は広がっています。

・24日（金）午前6時：730ha

・26日（日）午前6時：1373ha

・28日（火）午前6時：1633ha

29日からのGWを前に大槌町では、きのう（27日）から雨が降っています。

連日の雨も小さい火種がくすぶり…「油断はできない」

高柳光希キャスター

「28日午後2時過ぎです。少しずつ降っていた雨がいきなり強くなってきました」

27日に続き、降り出した雨。

住民

「（火が）消えるくらい雨が降ってほしい」

岩手県大槌町。山林火災の発生から1週間が経ちました。

高柳キャスター

「27日と比べて、煙の勢いはかなり落ち着いています。山側から、きのう（27日）よりも強い風が吹いてきますが、煙のにおいはほとんどしません」

28日の会見で町長は…

大槌町 平野公三町長

「火の勢いは概ね制御下にある」

ただ、山では所々くすぶった火も…

住民

「白い煙を見てると、それがまた燃え上がるんじゃないかと心配」

――不安は尽きない？

住民

「尽きない。今も（水を）かけてますね」

町内2か所で発生した火災。

焼損面積は28日午前6時時点で、合わせて1633haに拡大しています。

27日、発生から初めて雨が降った大槌町。

地元の消防団は…

大槌町消防団 芳賀諒太さん

「一夜にしてがらっと状況が良い方向に変わった」

こちらは、28日午前9時半ごろに撮影された映像。炎や煙などは鎮まっているように見えます。ただ…

大槌町消防団 芳賀諒太さん

「いろいろなところで小さい火種がくすぶってる状況がまだ続いてる。28日以降もしばらく油断はできないなと感じる」

政府「局地激甚災害」指定の見込み

いまだ避難指示は、1558世帯、3257人が対象に。

28日、避難所では子どもたちのストレス軽減に繋げようと、遊び場が設けられていました。

中学2年生

「みんなと会えて楽しくいろんな人たちと交流できるので、いい場だなと思う」

なかなか日常が戻ってこない大槌町。

政府は28日、今回の山林火災について、国が復旧などにかかる費用を支援する「局地激甚災害」に指定する見込みだと明らかにしました。

金曜日（1日）には、まとまった雨が予想されています。