【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字は？ ヒントは着こなしの美意識
日常を彩る多様な言葉の中から、共通の響きを見つけ出すパズルです。
今回は、人々が集う活気あふれる場面から、個性が光るたたずまいの表現、そして日々の暮らしに欠かせない大判の布製品まで、幅の広い3つの言葉をそろえました。足りないピースがはまる瞬間を想像し、思考を研ぎ澄ませてみてください。
ふぇ□□
□□いる
ば□□おる
ヒント：入浴した後、体についた水分を拭き取るための、大きめのサイズで作られた布製品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すた」を入れると、次のようになります。
ふぇすた（フェスタ）
すたいる（スタイル）
ばすたおる（バスタオル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、祭典の賑わい、個人の美学、そして清潔を保つ日用品という、接点のなさそうな3つの言葉が並びました。ひらがなの「すた」という音が、外来語の重要なパーツとして機能し、全く異なる文脈を鮮やかにつないでいます。自らの知識を総動員して、見事に正解へ到達できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人々が集う活気あふれる場面から、個性が光るたたずまいの表現、そして日々の暮らしに欠かせない大判の布製品まで、幅の広い3つの言葉をそろえました。足りないピースがはまる瞬間を想像し、思考を研ぎ澄ませてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いる
ば□□おる
ヒント：入浴した後、体についた水分を拭き取るための、大きめのサイズで作られた布製品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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正解：すた正解は「すた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すた」を入れると、次のようになります。
ふぇすた（フェスタ）
すたいる（スタイル）
ばすたおる（バスタオル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、祭典の賑わい、個人の美学、そして清潔を保つ日用品という、接点のなさそうな3つの言葉が並びました。ひらがなの「すた」という音が、外来語の重要なパーツとして機能し、全く異なる文脈を鮮やかにつないでいます。自らの知識を総動員して、見事に正解へ到達できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)