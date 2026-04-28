3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。大勢が集う華やかな催しや湯上がりを支える大きな布製品をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出しましょう。

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日常を彩る多様な言葉の中から、共通の響きを見つけ出すパズルです。

今回は、人々が集う活気あふれる場面から、個性が光るたたずまいの表現、そして日々の暮らしに欠かせない大判の布製品まで、幅の広い3つの言葉をそろえました。足りないピースがはまる瞬間を想像し、思考を研ぎ澄ませてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ふぇ□□
□□いる
ば□□おる

ヒント：入浴した後、体についた水分を拭き取るための、大きめのサイズで作られた布製品を思い浮かべてみてください。

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正解：すた

正解は「すた」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「すた」を入れると、次のようになります。

ふぇすた（フェスタ）
すたいる（スタイル）
ばすたおる（バスタオル）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、祭典の賑わい、個人の美学、そして清潔を保つ日用品という、接点のなさそうな3つの言葉が並びました。ひらがなの「すた」という音が、外来語の重要なパーツとして機能し、全く異なる文脈を鮮やかにつないでいます。自らの知識を総動員して、見事に正解へ到達できたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)