南海電鉄の新・観光列車「GRAN 天空」は“高野線の救世主”となれるか。100年ぶりサービス復活の勝算
2026年4月24日、関西の大手私鉄・南海電鉄の新しい観光列車「GRAN（グラン）天空」が華々しくデビューした。この列車は大阪ミナミのターミナル駅・なんばから高野山の麓の駅・極楽橋駅を1時間半ほどで結ぶ新しい趣向の車両だ。
【画像】食事付きで1万4000円超え！ 新観光列車「GRAN 天空」の豪華ソファ席を写真で見る
「天空の宗教都市」として、信仰の対象であるとともに、観光、自然、食など多彩な魅力を発する目的地となっている。それゆえ、訪問客はうなぎのぼりに増加し、近年はオーバーツーリズムが問題化しつつある。
地元である高野町（和歌山県）の資料によると、高野山来訪者の交通手段は、平日やゴールデンウイークといった観光のトップシーズンによって差異があるものの、自動車での来訪が58％から74％にも及ぶという。道路や駐車場の整備が進み、気軽に行きやすくなったためであろう。
次に観光バスでの来訪が多く、鉄道など公共交通の利用は8％〜17％にとどまる。すでに行楽シーズンにおける道路の大渋滞、駐車場不足、必ずしも広くはない道路での歩行者の安全問題、排出ガスによる汚染、さらには地元の受け入れ態勢への懸念など事態は深刻の度を深めている。
よって、少しでも訪問客の公共交通への利用を促す施策が望まれる。
2009年7月から2026年3月まで観光列車「天空」を高野線の橋本〜極楽橋駅間で、平日は1日2往復（運休日あり）、土・休日は1日3往復運行してきた。
累計で44万人の利用者があり、窓を向いた「ワンビュー座席」、森林の外気を取り入れる「展望デッキスペース」などが好評で人気列車だった。
とはいえ、大阪市内のターミナル駅に乗り入れてはいなかったので、知る人ぞ知る列車であり、さらなる魅力ある観光列車が望まれるところだった。今回、新しい観光列車「GRAN 天空」は南海電鉄のターミナル・なんば駅に発着することで、全国のみならず海外からの観光客にもアピールできることとなった。
といっても1日2往復程度では、偶然車両に遭遇するチャンスは多くない。そこで、専用のホームを設置し（従来の1番線降車専用のりばを大改装）、「GRAN 天空」を大々的にPRすることとなった。
なんば駅には、関西空港から特急「ラピート」で到着するインバウンド客も多いので、絶好の宣伝効果となるであろう。
2号車はワイドビューシートで窓を向いた座席が並ぶ。これは先代の「天空」でおなじみの観光用車両だ。
3号車はロビーラウンジでカウンターでは飲食やお土産など買い物ができ、4号車はグランシートおよびグランシートプラスと呼ばれ、ソファ席で食事が楽しめる。
その料金だが、1号車と2号車は、全区間乗車しても運賃プラス1700円（大人1名）であるのに対し、4号車は食事付きが1万1230〜1万4180円、食事なしワンドリンク付きでも5510〜6260円とかなり高額となる。
頻繁に訪問する参拝客はできればリーズナブルな車両を好むであろう。あるいは、関西圏という地域の特性もあるかもしれない。
実際、高野山からの取材帰りに超満員の普通電車で橋本駅に到着した後、乗客の行動を観察してみると、接続する特急「りんかん」に乗り換えた客は少なく、大半は特別料金不要の急行なんば行きに乗り換えていた。
橋本駅〜なんば駅の所要時間は急行でも50分なので、ロングシートの車両でも充分と思っている人が多いようだ。
前者は複線の通勤通学路線であり、車長20m級4扉の通勤型車両が主力だ。一方、橋本駅〜極楽橋駅は単線の山岳路線で急勾配急カーブが連続し、登山電車並みの50パーミルという勾配を上下する。
車両も車長17m級2扉という小ぶりなもので、普通列車は現在、橋本駅以北には乗り入れていない。特急や観光列車以外は橋本駅で乗り換えなければならないのだ。
山岳用の車両を、あえて過密な通勤路線であるなんば駅まで直通させるという、車両運用のハードルを乗り越えての「GRAN 天空」運行でもある。
橋本駅以北は通勤通学路線ではあるが、近年の人口減少が鉄道会社にとっては悩みの種だ。高野線沿線の複数個所に大規模開発の団地があるものの、少子高齢化の影響は顕著である。
関西でも首都圏でも、郊外の瀟洒（しょうしゃ）な一戸建てマイホームで育った子どもは学校を卒業し社会人となると親元を離れ都心に近い場所でマンション生活をする例が多くなっている。
長時間の混雑した電車での通勤を嫌う傾向が顕著だ。鉄道会社にとって、これは収益減少にもなり由々しき傾向である。
南海電鉄も高級ホテル誘致やオフィスなどの入った「なんばパークス サウス」の開業などターミナル・なんば駅の再開発を着々とすすめている。
本業の鉄道では、有料特急を多数運行して目立っている。本線筋ではなんば駅と関西空港駅を結ぶ空港アクセス特急「ラピート」が人気だ。
高野線では、高野山や沿線通勤者向けの座席指定特急を運行しているが、今回の「GRAN 天空」は高野線の活性化にどう影響するか注視していきたい。
南海電鉄としては100年ぶりという「GRAN 天空」での供食サービスの復活も話題だ。これをきっかけにさらなる展開があるのかどうか？ 気になるところである。
取材協力＝南海電気鉄道、「GRAN 天空」PR事務局
この記事の筆者：野田隆
名古屋市生まれ。生家の近くを走っていた中央西線のSL「D51」を見て育ったことから、鉄道ファン歴が始まる。早稲田大学大学院修了後、高校で語学を教える傍ら、ヨーロッパの鉄道旅行を楽しみ、『ヨーロッパ鉄道と音楽の旅』（近代文芸社）を出版。その後、守備範囲を国内にも広げ、2010年3月で教員を退職。旅行作家として活躍中。近著に『シニア鉄道旅の魅力』『にっぽんの鉄道150年』（ともに平凡社新書）がある。(文:野田 隆)
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うなぎのぼりの観光客。高野山が直面する「オーバーツーリズム問題」高野山といえば、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録され、国内のみならず、世界に広く知られるようになった。元から頻繁に高野山を訪れる参拝客だけではなく、インバウンド、とりわけフランス人には絶大の人気を誇る。
地元である高野町（和歌山県）の資料によると、高野山来訪者の交通手段は、平日やゴールデンウイークといった観光のトップシーズンによって差異があるものの、自動車での来訪が58％から74％にも及ぶという。道路や駐車場の整備が進み、気軽に行きやすくなったためであろう。
次に観光バスでの来訪が多く、鉄道など公共交通の利用は8％〜17％にとどまる。すでに行楽シーズンにおける道路の大渋滞、駐車場不足、必ずしも広くはない道路での歩行者の安全問題、排出ガスによる汚染、さらには地元の受け入れ態勢への懸念など事態は深刻の度を深めている。
よって、少しでも訪問客の公共交通への利用を促す施策が望まれる。
知る人ぞ知る存在から脱却。「GRAN 天空」がなんば駅に乗り入れる意義もちろん、南海電鉄が何もしてこなかったわけではない。
2009年7月から2026年3月まで観光列車「天空」を高野線の橋本〜極楽橋駅間で、平日は1日2往復（運休日あり）、土・休日は1日3往復運行してきた。
累計で44万人の利用者があり、窓を向いた「ワンビュー座席」、森林の外気を取り入れる「展望デッキスペース」などが好評で人気列車だった。
とはいえ、大阪市内のターミナル駅に乗り入れてはいなかったので、知る人ぞ知る列車であり、さらなる魅力ある観光列車が望まれるところだった。今回、新しい観光列車「GRAN 天空」は南海電鉄のターミナル・なんば駅に発着することで、全国のみならず海外からの観光客にもアピールできることとなった。
といっても1日2往復程度では、偶然車両に遭遇するチャンスは多くない。そこで、専用のホームを設置し（従来の1番線降車専用のりばを大改装）、「GRAN 天空」を大々的にPRすることとなった。
なんば駅には、関西空港から特急「ラピート」で到着するインバウンド客も多いので、絶好の宣伝効果となるであろう。
1万円超の豪華ソファ席も。「GRAN 天空」の編成と気になる料金「GRAN 天空」は4両編成で、1号車はリラックスシートと呼ばれ、リクライニングシートが並ぶ。普通の特急列車とあまり変わるところはない。
2号車はワイドビューシートで窓を向いた座席が並ぶ。これは先代の「天空」でおなじみの観光用車両だ。
3号車はロビーラウンジでカウンターでは飲食やお土産など買い物ができ、4号車はグランシートおよびグランシートプラスと呼ばれ、ソファ席で食事が楽しめる。
その料金だが、1号車と2号車は、全区間乗車しても運賃プラス1700円（大人1名）であるのに対し、4号車は食事付きが1万1230〜1万4180円、食事なしワンドリンク付きでも5510〜6260円とかなり高額となる。
特急よりも急行？ 現場で観察して見えた、高野山乗客のシビアな目あえて、リーズナブルな価格の車両から高額な車両まで幅を持たせたのはなぜだろうか？ おそらく、高野山への訪問客は高級志向のレジャー客ばかりではないからだと思われる。
頻繁に訪問する参拝客はできればリーズナブルな車両を好むであろう。あるいは、関西圏という地域の特性もあるかもしれない。
実際、高野山からの取材帰りに超満員の普通電車で橋本駅に到着した後、乗客の行動を観察してみると、接続する特急「りんかん」に乗り換えた客は少なく、大半は特別料金不要の急行なんば行きに乗り換えていた。
橋本駅〜なんば駅の所要時間は急行でも50分なので、ロングシートの車両でも充分と思っている人が多いようだ。
なんば駅直通には壁も。まるで別路線のような高野線の「2つの顔」南海高野線は、大阪中心部から橋本駅までと、橋本駅から極楽橋駅までの区間では、まるで性格が異なり別の路線と考えた方がいいようにも思える。
前者は複線の通勤通学路線であり、車長20m級4扉の通勤型車両が主力だ。一方、橋本駅〜極楽橋駅は単線の山岳路線で急勾配急カーブが連続し、登山電車並みの50パーミルという勾配を上下する。
車両も車長17m級2扉という小ぶりなもので、普通列車は現在、橋本駅以北には乗り入れていない。特急や観光列車以外は橋本駅で乗り換えなければならないのだ。
山岳用の車両を、あえて過密な通勤路線であるなんば駅まで直通させるという、車両運用のハードルを乗り越えての「GRAN 天空」運行でもある。
観光列車は、生き残り戦略。通勤客減少に悩む沿線のシビアな現実なぜ南海電鉄がここまでして高野山への観光列車に力を入れ、新たな収益源を探るのか。その背景には、高野線のもう1つの顔である通勤路線エリアでのシビアな現実がある。
橋本駅以北は通勤通学路線ではあるが、近年の人口減少が鉄道会社にとっては悩みの種だ。高野線沿線の複数個所に大規模開発の団地があるものの、少子高齢化の影響は顕著である。
関西でも首都圏でも、郊外の瀟洒（しょうしゃ）な一戸建てマイホームで育った子どもは学校を卒業し社会人となると親元を離れ都心に近い場所でマンション生活をする例が多くなっている。
長時間の混雑した電車での通勤を嫌う傾向が顕著だ。鉄道会社にとって、これは収益減少にもなり由々しき傾向である。
鉄道各社の「座席指定」シフト。運賃以外の収益をどう生み出すかその対策としては、不動産や商業施設など鉄道以外の事業の展開や、鉄道事業において運賃以外の収益が可能な座席指定列車の充実などが挙げられる。これに関しては、首都圏でも関西圏でも大手鉄道会社は競って取り組んでいる。
南海電鉄も高級ホテル誘致やオフィスなどの入った「なんばパークス サウス」の開業などターミナル・なんば駅の再開発を着々とすすめている。
本業の鉄道では、有料特急を多数運行して目立っている。本線筋ではなんば駅と関西空港駅を結ぶ空港アクセス特急「ラピート」が人気だ。
高野線では、高野山や沿線通勤者向けの座席指定特急を運行しているが、今回の「GRAN 天空」は高野線の活性化にどう影響するか注視していきたい。
南海電鉄としては100年ぶりという「GRAN 天空」での供食サービスの復活も話題だ。これをきっかけにさらなる展開があるのかどうか？ 気になるところである。
取材協力＝南海電気鉄道、「GRAN 天空」PR事務局
この記事の筆者：野田隆
名古屋市生まれ。生家の近くを走っていた中央西線のSL「D51」を見て育ったことから、鉄道ファン歴が始まる。早稲田大学大学院修了後、高校で語学を教える傍ら、ヨーロッパの鉄道旅行を楽しみ、『ヨーロッパ鉄道と音楽の旅』（近代文芸社）を出版。その後、守備範囲を国内にも広げ、2010年3月で教員を退職。旅行作家として活躍中。近著に『シニア鉄道旅の魅力』『にっぽんの鉄道150年』（ともに平凡社新書）がある。(文:野田 隆)