「同じ人間とは思えない」ラウール、格好いい姿＆“ボケ”に反響！ 「ハッシュタグがラウらしくて好き」
Snow Manのラウールさんは4月28日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。
【投稿】ラウールのモデルショット＆ハッシュタグ大喜利
投稿には「#トリプルA面 #トリプルえぇ麺 #蕎麦 #冷麺 #フィットチーネパスタ」と添えられており、ファンからは「ハッシュタグ大喜利最高」「ハッシュタグがラウらしくて好き笑」「ハッシュタグでボケてる笑可愛い」と反響が寄せられています。
また「かっこいい可愛い素敵大好き」「同じ人間とは思えないくらいかっこいい」「ラウちゃん、どんどん大人っぽくなって、既に風格がある。まだ22歳には見えない存在感」「このラウール…素敵過ぎて…本当に見惚れる どんどん好きになっちゃうよ」「えぇmen」など、外見を称賛する声も相次ぎました。
(文:多町野 望)
【投稿】ラウールのモデルショット＆ハッシュタグ大喜利
「ラウらしくて好き笑」ラウールさんは「明日」とつづり、4枚の写真を投稿。黒いジャケットにライトブルーのワイドパンツ、ピンクのソックスを合わせた個性的なコーディネートで、眼鏡を掛けたスタイリッシュな姿です。また4枚目では、ステージ衣装と思われる白いジャケットを着たショットも披露しています。
また「かっこいい可愛い素敵大好き」「同じ人間とは思えないくらいかっこいい」「ラウちゃん、どんどん大人っぽくなって、既に風格がある。まだ22歳には見えない存在感」「このラウール…素敵過ぎて…本当に見惚れる どんどん好きになっちゃうよ」「えぇmen」など、外見を称賛する声も相次ぎました。
格好いいショットを多数披露！自身のInstagramで、格好いいショットを多数公開しているラウールさん。さまざまな衣装や髪形、髪色を披露しており、どれも似合っていて魅力的です。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)