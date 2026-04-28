高市総理は来年、横浜で開かれる「自然との調和」などをテーマにした国際博覧会の主催者らの表敬を受け、名誉会長への就任の要請に応じました。

トゥンクトゥンク

「トゥンクトゥンクだよ、会えてうれしいよ」

高市総理は来年3月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の主催者らによる表敬を受けました。

この国際博覧会は、花や緑との関わりを通じ、自然と共生する社会を提案することなどを目指しており、高市総理は公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクとハイタッチし、記念撮影では「指ハート」のポーズをとるなど、和やかな雰囲気で交流が行われました。

高市総理

「トゥンクトゥンクも一緒に頑張ろうね」

トゥンクトゥンク

「がんばるぞー！」

また、この博覧会を主催するGREEN×EXPO協会の会長を務める経団連の筒井会長から博覧会の名誉会長就任の要請を受け、高市総理は「一緒に頑張りましょう」とこれに応じました。

園芸博覧会について高市総理は、クリーンエネルギーへの転換を目指すGX＝グリーントランスフォーメーションや、フードテックなどの例を挙げ「一つ一つ素晴らしい技術の種を発掘して、世界の舞台に押し上げる機会にしたい」と意気込みを語りました。