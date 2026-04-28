鹿児島湾で28日、フェリー屋久島2のエンジンが停止し、舵がきかなくなるトラブルが発生しました。乗客41人を乗せたフェリーは一時、漂流しました。

鹿児島海上保安部などによりますと、フェリー屋久島2は、28日午前8時半に鹿児島港を出港し、屋久島に向かっていました。

しかし、出港から1時間後の午前9時46分、フェリー屋久島2から「発電機が故障した」と118番通報。

エンジンも電気も停止し、舵もきかなくなったということで、鹿児島湾の垂水沖で一時、漂流しました。

フェリーには、乗客41人と乗員16人が乗っていました。

（記者）「垂水フェリーに乗っています。あちらに見えるのがフェリー屋久島2です。ワイヤーのようなものが確認され、えい航されているのが見えます」

（垂水フェリー乗客）「怖いですね」

（垂水フェリー乗客）「大変ですね」

こちらは乗客が撮影した写真です。タグボートがフェリーをえい航するためにワイヤーをとりつけています。

（記者）「垂水港から鹿児島湾を見ています。私の後ろにフェリー屋久島2がえい航されているのが確認できます」

トラブル発生から3時間余りが経った午後1時ごろ、タグボートによるえい航が始まりました。

（マリンポート）「びっくりした。かわいそうに」

（マリンポート）「いたたまれない。頑張れ。みんな楽しむぞという感じで行く人も（いただろう）、ゴールデンウィークで」

そして、午後3時半ごろ、南ふ頭にフェリーが到着。

しかし停電のため、碇を下すのも手作業で行われたため、フェリーから乗客が降りてきたのは、トラブル発生から6時間半後の午後4時半すぎでした。

（乗客）「クーラーが効かなくて、徐々に部屋の中が暑くなるから、みんな外に出ていた」

（乗客）「ゴールデンウィークの旅行。まさかこんなタイミングよく自分が乗るときにあたるとは思わなかった」

（乗客）「（時間に）余裕があったから、またあすに切り替えて。あす朝トッピーで（屋久島に）行く」

（折田汽船 船舶部長・折田新吾常務）「まだ詳しくはっきりといえる段階ではないので、今調査をしているところです。屋久島島民の方々の生活物資も送れませんでしたので、大変ご迷惑をおかけし、申し訳なく思っております」

フェリー屋久島2は1993年に就航し、運航開始から33年経ちます。

おととし10月には、定期点検でエンジン関連の部品に不具合が見つかり、運航再開までにおよそ半年かかりました。

フェリーが更新時期を迎えていることに加え、赤字経営が続いていることから、折田汽船は今年3月、岩崎産業と屋久島航路のフェリー事業を一本化することで合意。

行政が新しく船を建造し、運航を事業者に委託する「公設民営」の導入を去年12月に国や県、屋久島町に要望しています。

フェリー屋久島2を運航する折田汽船によりますと、トラブルの原因は現在調査中だということで、あす29日からの大型連休を前に、運航再開のめどは立っていません。

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