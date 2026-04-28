鹿児島県の阿久根市沖から引き揚げられた旧海軍の戦闘機「紫電改」の機体のすべてが28日、塩を抜くためのプールに移されました。今後、プールは公開され、展示へ向けた募金を募るということです。

28日は、紫電改の翼の部分が塩を抜くためのプールに入れられました。

旧海軍の戦闘機「紫電改」は太平洋戦争末期、第一国分基地から出撃。

81年前の1945年4月21日に米軍機と交戦して阿久根市沖に不時着し、林喜重大尉が戦死しました。

機体は今月、地元のNPO法人などにより海から引き揚げられました。

展示に向けて塩を抜く必要があり、28日は残る翼の部分もプールに入れられました。

今後、1年かけて塩分を抜いていくということです。

（北薩の戦争遺産を後世に遺す会・肥本英輔代表）「今までは引き揚げに全力投球だったが、これからは展示に向けて、どういう形でやっていったらいいのかを含めて、ゼロベースで考えていきたい」

プールは鹿児島県出水市武本の福本商事の敷地内にあり、5月2日以降、毎週土曜日の午後1時から4時まで公開されます。

見学は無料ですが、今後の展示へ向けた準備資金にあてるため、募金を呼びかけています。

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