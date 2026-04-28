乃木坂46 6期生・増田三莉音、体調不良で活動休止「14thバスラ」など欠席へ【全文】
【モデルプレス＝2026/04/28】乃木坂46・6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）が体調不良のため、活動休止することがわかった。4月28日、グループの公式サイトにて発表された。
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増田について「体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と報告。開催を控えている「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」「オンライン ミート＆グリート」「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を欠席すると伝えた。
増田は2009年11月1日生まれ、大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女。乃木坂46の6期生オーディションのメディア特別賞にて「Seventeen賞」を受賞し、2025年2月よりグループに加入。3月2日発売の雑誌「Seventeen」（集英社刊）2026年春号より同誌の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。
つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます
◆4月29日（水）・5月2日（土）開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」
◆5月10日（日）・5月17日（日）開催「オンライン ミート＆グリート」
◆5月19日（火）〜21日（木）開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」
以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
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◆増田三莉音、活動休止
増田について「体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と報告。開催を控えている「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」「オンライン ミート＆グリート」「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を欠席すると伝えた。
◆発表全文
増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。
つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます
◆4月29日（水）・5月2日（土）開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」
◆5月10日（日）・5月17日（日）開催「オンライン ミート＆グリート」
◆5月19日（火）〜21日（木）開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」
以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。
ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
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