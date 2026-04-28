

主題歌「All you need is me」をパフォーマンスするBALLISTIK BOYZ

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）と声優の内山昂輝が28日、都内で行われたARGドラマ『AIに話しすぎた男』の先行試写会および制作発表会見に登壇した。本編の上映に加え、砂田と内山による撮影エピソードの披露や、BALLISTIK BOYZのメンバーが登場し主題歌「All you need is me」の生パフォーマンスが行われた。

【写真】砂田将宏＆内山昂輝が登壇、ARGドラマ『AIに話しすぎた男』制作発表会見の模様

本作は、砂田将宏演じる主人公・相内亮佑が、最新AI「MIRA（声：内山昂輝）」によって自身の膨大なデータから隠れた本音を暴き出される密室ヒューマンドラマ。結婚前夜に突きつけられる残酷な客観データに対し、彼が下す究極の選択が描かれる。また、現実世界で「台本流出」等の仕掛けが展開される￼￼ARG（代替現実ゲーム）とも連動し、視聴者自身が物語の当事者になれる新感覚の体験を提供する。

砂田は、初めて主演の話を聞いた際、「1つの夢が叶った」と喜びを感じつつも、当初はプレッシャーや不安もあったと明かした。完成した作品を観た感想として、「亮佑やばいやつでしたね」「こんなホラーだったっけ」と、AIによって変貌していく自身の役に恐怖を感じるほどのリアルな仕上がりに、率直な驚きを語った。

特に印象的だったのは、砂田が実際に行なった役作り。劇中で亮佑がAIに相談するように、砂田自身も私生活でAIを使い込み、「返答が来ない時の不気味な間」などを体験して芝居に活かしたという。

また、会見には砂田が所属するBALLISTIK BOYZのメンバー全員が登場。本作の主題歌「All you need is me」を生披露した。この楽曲は「狂気の愛」をテーマにしており、ドラマの空気感にマッチしている。砂田は「グループの楽曲が選ばれたことが本当に嬉しい」と語り、パフォーマンス後には明日発売のEP『BEAT』とドラマの両方を全力でアピール。また、メンバーの松井利樹はパフォーマンス後ということもあり息を切らしながら、「将宏初の主演作品、チームとして花を添えることができて、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを伝えた。

日本テレビ系深夜単発ドラマ『AI に話しすぎた男』は４月29日25時35分から放送される。