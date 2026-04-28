原油高でインフレ警戒、米債利回り上昇 ドル高進行＝ＮＹ為替



ＮＹ朝方はドル高が進行している。ＮＹ原油先物が101ドル台後半まで急伸しており、市場でのインフレ懸念が広がっている。米10年債利回りは一時4.37％付近まで上昇した。為替市場では有事ドル買いとともにインフレ警戒による米金利上昇がドルを下支えしているようだ。ドル円は159.79付近に高値を更新。ユーロドルは1.1678付近、ポンドドルは1.3463付近に安値を広げている。



USD/JPY 159.76 EUR/USD 1.1681 GBP/USD 1.3468

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